https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019468274.html

ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink

ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink - РИА Новости, 28.05.2025

ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink

Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:05:00+03:00

2025-05-28T05:05:00+03:00

2025-05-28T05:05:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. "На северском направлении специальной военной операции (СВО) мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что терминалы спутниковой связи, поставленные Украине странами НАТО, были уничтожены при помощи сбросов с квадрокоптера. Купольные камеры, с помощью которых противник вел разведку, поражены операторами FPV-дронов. Отмечается, что ВСУ лишились возможности отслеживать перемещения российских войск, а также столкнулись с трудностями управления своими подразделениями.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, россия