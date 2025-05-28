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ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019468274.html
ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink
ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink - РИА Новости, 28.05.2025
ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink
Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:05:00+03:00
2025-05-28T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. "На северском направлении специальной военной операции (СВО) мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что терминалы спутниковой связи, поставленные Украине странами НАТО, были уничтожены при помощи сбросов с квадрокоптера. Купольные камеры, с помощью которых противник вел разведку, поражены операторами FPV-дронов. Отмечается, что ВСУ лишились возможности отслеживать перемещения российских войск, а также столкнулись с трудностями управления своими подразделениями.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Россия
ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink

Российские мотострелки уничтожили два терминала Starlink и две купольные камеры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"На северском направлении специальной военной операции (СВО) мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что терминалы спутниковой связи, поставленные Украине странами НАТО, были уничтожены при помощи сбросов с квадрокоптера. Купольные камеры, с помощью которых противник вел разведку, поражены операторами FPV-дронов.
Отмечается, что ВСУ лишились возможности отслеживать перемещения российских войск, а также столкнулись с трудностями управления своими подразделениями.
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