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ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink
ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink - РИА Новости, 28.05.2025
ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink
Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:05:00+03:00
2025-05-28T05:05:00+03:00
2025-05-28T05:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. "На северском направлении специальной военной операции (СВО) мотострелки Южной группировки войск уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что терминалы спутниковой связи, поставленные Украине странами НАТО, были уничтожены при помощи сбросов с квадрокоптера. Купольные камеры, с помощью которых противник вел разведку, поражены операторами FPV-дронов. Отмечается, что ВСУ лишились возможности отслеживать перемещения российских войск, а также столкнулись с трудностями управления своими подразделениями.
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РИА Новости
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ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink
Российские мотострелки уничтожили два терминала Starlink и две купольные камеры