https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019467740.html
Пленный рассказал, зачем пехоту ВСУ бросили в Дзержинск
Пленный рассказал, зачем пехоту ВСУ бросили в Дзержинск - РИА Новости, 28.05.2025
Пленный рассказал, зачем пехоту ВСУ бросили в Дзержинск
Командование ВСУ планировало за неделю установить флаг Украины в Дзержинске в результате контратаки, рассказал на кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:48:00+03:00
2025-05-28T04:48:00+03:00
2025-05-28T04:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
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ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 28 мая – РИА Новости. Командование ВСУ планировало за неделю установить флаг Украины в Дзержинске в результате контратаки, рассказал на кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, украинский солдат Валерий Василькин, взятый в плен бойцами Южной группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР. "Мы из 100-го подразделения, пехота. Задача была здесь (в Дзержинске) зацепиться, и, если все хорошо, то в течение недели поставить флаг Украины. Так нам сказали, когда уже сюда привезли", - сказал Василькин. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пленный рассказал, зачем пехоту ВСУ бросили в Дзержинск
Пленный Василькин: ВСУ хотели за неделю установить флаг Украины в Дзержинске