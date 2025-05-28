https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019467740.html

Пленный рассказал, зачем пехоту ВСУ бросили в Дзержинск

Пленный рассказал, зачем пехоту ВСУ бросили в Дзержинск - РИА Новости, 28.05.2025

Пленный рассказал, зачем пехоту ВСУ бросили в Дзержинск

Командование ВСУ планировало за неделю установить флаг Украины в Дзержинске в результате контратаки, рассказал на кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:48:00+03:00

2025-05-28T04:48:00+03:00

2025-05-28T04:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

ДЗЕРЖИНСК (ДНР), 28 мая – РИА Новости. Командование ВСУ планировало за неделю установить флаг Украины в Дзержинске в результате контратаки, рассказал на кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, украинский солдат Валерий Василькин, взятый в плен бойцами Южной группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР. "Мы из 100-го подразделения, пехота. Задача была здесь (в Дзержинске) зацепиться, и, если все хорошо, то в течение недели поставить флаг Украины. Так нам сказали, когда уже сюда привезли", - сказал Василькин. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире