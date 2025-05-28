https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019462964.html

Площадь освобожденной части Запорожской области превысила 75 процентов

Площадь освобожденной части Запорожской области превысила 75 процентов - РИА Новости, 28.05.2025

Площадь освобожденной части Запорожской области превысила 75 процентов

Площадь освобожденной части Запорожской области, благодаря успехам и продвижению российских войск за последние месяцы, впервые превысила 75%, сообщил РИА... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:29:00+03:00

2025-05-28T03:29:00+03:00

2025-05-28T03:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Площадь освобожденной части Запорожской области, благодаря успехам и продвижению российских войск за последние месяцы, впервые превысила 75%, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Освобожденная площадь Запорожской области впервые превысила три четверти и составила 20 570 квадратных километров, или 75,67%. Это стало возможно благодаря мужеству и героизму простых русских солдат из подразделений группировки "Днепр", освободивших за последние время целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают шаг за шагом освобождать Запорожскую область от нацистской оккупации. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность