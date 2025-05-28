Рейтинг@Mail.ru
Площадь освобожденной части Запорожской области превысила 75 процентов - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019462964.html
Площадь освобожденной части Запорожской области превысила 75 процентов
Площадь освобожденной части Запорожской области превысила 75 процентов - РИА Новости, 28.05.2025
Площадь освобожденной части Запорожской области превысила 75 процентов
Площадь освобожденной части Запорожской области, благодаря успехам и продвижению российских войск за последние месяцы, впервые превысила 75%, сообщил РИА... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:29:00+03:00
2025-05-28T03:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92744f2218c93c541ecbcb973abcaa3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Площадь освобожденной части Запорожской области, благодаря успехам и продвижению российских войск за последние месяцы, впервые превысила 75%, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Освобожденная площадь Запорожской области впервые превысила три четверти и составила 20 570 квадратных километров, или 75,67%. Это стало возможно благодаря мужеству и героизму простых русских солдат из подразделений группировки "Днепр", освободивших за последние время целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают шаг за шагом освобождать Запорожскую область от нацистской оккупации. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_1b824084ee206e83d6034a5a891da5ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
Площадь освобожденной части Запорожской области превысила 75 процентов

Рогов: ВС России освободили более 75 процентов территории Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский воннослужащий
Российский воннослужащий - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский воннослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Площадь освобожденной части Запорожской области, благодаря успехам и продвижению российских войск за последние месяцы, впервые превысила 75%, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Освобожденная площадь Запорожской области впервые превысила три четверти и составила 20 570 квадратных километров, или 75,67%. Это стало возможно благодаря мужеству и героизму простых русских солдат из подразделений группировки "Днепр", освободивших за последние время целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки", - сказал Рогов.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины
Вчера, 19:21
По его словам, российские войска продолжают шаг за шагом освобождать Запорожскую область от нацистской оккупации.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала