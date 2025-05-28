Площадь освобожденной части Запорожской области превысила 75 процентов
Рогов: ВС России освободили более 75 процентов территории Запорожской области
Российский воннослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Площадь освобожденной части Запорожской области, благодаря успехам и продвижению российских войск за последние месяцы, впервые превысила 75%, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Освобожденная площадь Запорожской области впервые превысила три четверти и составила 20 570 квадратных километров, или 75,67%. Это стало возможно благодаря мужеству и героизму простых русских солдат из подразделений группировки "Днепр", освободивших за последние время целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска продолжают шаг за шагом освобождать Запорожскую область от нацистской оккупации.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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