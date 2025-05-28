https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya--2019527306.html

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:23:00+03:00

2025-05-28T12:23:00+03:00

2025-05-28T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."На харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка Харьковской области", - отмечает МО РФ.По данным российского Минобороны, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, украина, сумская область, вооруженные силы рф