Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 28.05.2025 (обновлено: 12:34 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya--2019527306.html
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 28.05.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:23:00+03:00
2025-05-28T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
сумская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."На харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка Харьковской области", - отмечает МО РФ.По данным российского Минобороны, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_169:0:2845:2007_1920x0_80_0_0_0ad8be4d1acb11ed377a2634232dc599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 210 боевиков и 4 орудия в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
«
"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"На харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка Харьковской области", - отмечает МО РФ.
По данным российского Минобороны, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала