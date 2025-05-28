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Смоленщина приняла заседание группы высокого уровня Совета министров СГ

Смоленщина приняла заседание группы высокого уровня Совета министров СГ - РИА Новости, 28.05.2025

Смоленщина приняла заседание группы высокого уровня Совета министров СГ

Смоленская область во второй раз приняла заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сообщил губернатор региона Василий Анохин в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:45:00+03:00

2025-05-28T19:45:00+03:00

2025-05-28T19:45:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленская область

россия

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Смоленская область во второй раз приняла заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Межгосударственное мероприятие провели заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник. В повестке заседания — вопросы повышения транспортной доступности, наращивания товарооборота, научно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере молодежной политики между Россией и Республикой Беларусь. Большинство рассмотренных тем напрямую влияют на развитие Смоленской области. К примеру, совместными усилиями государства будут развивать пригородное железнодорожное сообщение между регионами. "Смоленская область активно участвует в интеграционных процессах по всем направлениям: увеличиваем товарооборот, создаем совместные предприятия, реализуем экономические, сельскохозяйственные и гуманитарные проекты, организуем общие культурные и образовательные мероприятия. Укрепление отношений происходит на всех уровнях – от регионального руководства до отдельных семей", — написал Анохин. Он добавил, что область ориентируется на пример дружеских отношений между президентом России Владимиром Путиным и главой Белорусии Александром Лукашенко и выстраивает тесное взаимодействие с Витебской областью. Вместе с главой региона Александром Субботиным ведется работа по укреплению сотрудничества во всех сферах. Губернатор выразил благодарность Оверчуку, Крутому, Глазьеву, Грызлову и Рогожнику за доверие и возможность еще раз принять заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. По его словам, Смоленская область продолжит работать для дальнейшей интеграции России и Республики Беларусь.

https://ria.ru/20250527/fermery-2019435905.html

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смоленская область

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василий анохин, смоленская область, россия