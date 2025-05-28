https://ria.ru/20250528/solovev-2019662945.html

Соловьев сообщил об угрозах Мединскому со стороны украинских нацистов

Соловьев сообщил об угрозах Мединскому со стороны украинских нацистов - РИА Новости, 29.05.2025

Соловьев сообщил об угрозах Мединскому со стороны украинских нацистов

Украинские националисты угрожают семье помощника президента Владимира Мединского, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-28T21:13:00+03:00

2025-05-28T21:13:00+03:00

2025-05-29T11:05:00+03:00

россия

владимир соловьев (телеведущий)

владимир мединский

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские националисты угрожают семье помощника президента Владимира Мединского, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в Telegram-канале."В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", — написал он.По словам Соловьева, Мединский спрашивал об этих угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых киевские власти якобы повлиять не могут.Позже официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз возбудят уголовное дело.Сам помощник президента еще в 2023 году рассказал, что обнаружил свои данные в базе данных скандально известного сайта "Миротворец". Там его обвиняют в том числе в уничтожении культурного наследия.Мединский, как и три года назад, возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Встреча в Стамбуле прошла 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене пленными тысячу на тысячу человек и обсудили возможности будущего перемирия. Масштабный обмен пленными уже состоялся. Сейчас Россия готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.По информации министра иностранных дел Сергея Лаврова, второй раунд переговоров состоится 2 июня, также в Стамбуле.

https://ria.ru/20250528/slutskiy-2019673247.html

https://ria.ru/20250510/medvedev-2016191733.html

россия

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Станислав Ванд

россия, владимир соловьев (телеведущий), владимир мединский