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Соловьев сообщил об угрозах Мединскому со стороны украинских нацистов - РИА Новости, 29.05.2025
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21:13 28.05.2025 (обновлено: 11:05 29.05.2025)
https://ria.ru/20250528/solovev-2019662945.html
Соловьев сообщил об угрозах Мединскому со стороны украинских нацистов
Соловьев сообщил об угрозах Мединскому со стороны украинских нацистов - РИА Новости, 29.05.2025
Соловьев сообщил об угрозах Мединскому со стороны украинских нацистов
Украинские националисты угрожают семье помощника президента Владимира Мединского, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-28T21:13:00+03:00
2025-05-29T11:05:00+03:00
россия
владимир соловьев (телеведущий)
владимир мединский
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские националисты угрожают семье помощника президента Владимира Мединского, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в Telegram-канале.&quot;В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что &quot;мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов&quot;, намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом&quot;, — написал он.По словам Соловьева, Мединский спрашивал об этих угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых киевские власти якобы повлиять не могут.Позже официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз возбудят уголовное дело.Сам помощник президента еще в 2023 году рассказал, что обнаружил свои данные в базе данных скандально известного сайта "Миротворец". Там его обвиняют в том числе в уничтожении культурного наследия.Мединский, как и три года назад, возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Встреча в Стамбуле прошла 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене пленными тысячу на тысячу человек и обсудили возможности будущего перемирия. Масштабный обмен пленными уже состоялся. Сейчас Россия готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.По информации министра иностранных дел Сергея Лаврова, второй раунд переговоров состоится 2 июня, также в Стамбуле.
https://ria.ru/20250528/slutskiy-2019673247.html
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россия, владимир соловьев (телеведущий), владимир мединский
Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Мединский
Соловьев сообщил об угрозах Мединскому со стороны украинских нацистов

Соловьев: украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента Владимир Мединский
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские националисты угрожают семье помощника президента Владимира Мединского, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в Telegram-канале.
«

"В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", — написал он.

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При подрыве заложенной в самокат бомбы погиб, в частности, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Взрыв прогремел 17 декабря прошлого года у дома на Рязанском проспекте в Москве.

По словам Соловьева, Мединский спрашивал об этих угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых киевские власти якобы повлиять не могут.
Позже официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз возбудят уголовное дело.
Сам помощник президента еще в 2023 году рассказал, что обнаружил свои данные в базе данных скандально известного сайта "Миротворец". Там его обвиняют в том числе в уничтожении культурного наследия.
Мединский, как и три года назад, возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Встреча в Стамбуле прошла 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене пленными тысячу на тысячу человек и обсудили возможности будущего перемирия.
Масштабный обмен пленными уже состоялся. Сейчас Россия готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
По информации министра иностранных дел Сергея Лаврова, второй раунд переговоров состоится 2 июня, также в Стамбуле.
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