https://ria.ru/20250528/sobyanin-2019460880.html

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Еще два беспилотника, атаковавших Москву, уничтожены, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T02:46:00+03:00

2025-05-28T02:46:00+03:00

2025-05-28T02:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еще два беспилотника, атаковавших Москву, уничтожены, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 24 БПЛА, летевших на столицу."Уничтожено ещё два вражеских БПЛА, атаковавших Москву", - написал он.Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин