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Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Еще два беспилотника, атаковавших Москву, уничтожены, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T02:46:00+03:00
2025-05-28T02:46:00+03:00
2025-05-28T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еще два беспилотника, атаковавших Москву, уничтожены, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 24 БПЛА, летевших на столицу."Уничтожено ещё два вражеских БПЛА, атаковавших Москву", - написал он.Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву