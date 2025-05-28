Слуцкий высказался об угрозах украинских нацистов семье Мединского
Слуцкий не исключил попыток давления нацистов на Мединского для срыва диалога
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что нельзя исключать попыток давления украинских радикалов на российскую сторону, как в случае с семьей помощника президента РФ Владимира Мединского.
Ранее в среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. Мединский возглавляет делегацию РФ на переговорах с Украиной.
"Нельзя исключать никаких провокаций по срыву переговоров и попыток давления украинских радикалов на российскую сторону. Но, уверен, наши переговорщики будут твердо стоять на позициях защиты национальных интересов России. Их не запугать. Все необходимые меры безопасности, не сомневаюсь, будут обеспечены", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду анонсировал, что следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
Во вторник в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. В ведомстве отметили, что с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.