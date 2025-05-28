https://ria.ru/20250528/slutskiy-2019646048.html

Слуцкий обвинил Мерца в угрозе безопасности всего европейского континента

Слуцкий обвинил Мерца в угрозе безопасности всего европейского континента - РИА Новости, 28.05.2025

Слуцкий обвинил Мерца в угрозе безопасности всего европейского континента

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить на грань безопасность европейского континента, заявив о снятии ограничений на дальность применения оружия ФРГ,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:15:00+03:00

2025-05-28T19:15:00+03:00

2025-05-28T19:34:00+03:00

леонид слуцкий (политик)

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фридрих мерц

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить на грань безопасность европейского континента, заявив о снятии ограничений на дальность применения оружия ФРГ, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.В среду Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия."Мерц, похоже, ослеп от русофобии и готов поставить на грань безопасность европейского континента. Канцлер ФРГ, продолжая курс на конфронтацию с Россией, заявил о снятии ограничений на дальность применения германского оружия, которое будет поставляться или совместно производиться с укрофашистским режимом", - написал Слуцкий.Он добавил, что киевский режим не способен победить Россию на поле боя, никакие дальнобойные ракеты и санкции Зеленскому в этом не помогут."Мерц плохо учил и историю, и международную договорную базу в части обязательств собственной страны. Вряд ли украинцы смогут сами запустить немецкие Taurus. На помощь им – мы прекрасно это понимаем – будут направлены германские военные специалисты. И это станет прямым вовлечением ФРГ в конфликт против России с последствиями, которые могут стать разрушительными для Европы и привести к Третьей мировой. Отдает ли себе в этом отчет господин канцлер? Судя по его остальным заявлениям – нет", - подчеркнул депутат.Слуцкий также напомнил, что Мерц пообещал сделать все, чтобы трубопровод "Северный поток - 2" никогда не был запущен, и намерен добиваться усиления санкционного давления на Москву, что, по мнению парламентария, является глупым."И кто больше пострадал от подрыва "Северного потока - 2"? Не сам ли Евросоюз, теперь закупающий сжиженный природный газ у России? Назло русским отморозим уши? В буквальном смысле так и вышло", - заключил он.

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html

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леонид слуцкий (политик), германия, россия, фридрих мерц, в мире, taurus