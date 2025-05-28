Слуцкий обвинил Мерца в угрозе безопасности всего европейского континента
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить на грань безопасность европейского континента, заявив о снятии ограничений на дальность применения оружия ФРГ, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
В среду Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
"Мерц, похоже, ослеп от русофобии и готов поставить на грань безопасность европейского континента. Канцлер ФРГ, продолжая курс на конфронтацию с Россией, заявил о снятии ограничений на дальность применения германского оружия, которое будет поставляться или совместно производиться с укрофашистским режимом", - написал Слуцкий.
Он добавил, что киевский режим не способен победить Россию на поле боя, никакие дальнобойные ракеты и санкции Зеленскому в этом не помогут.
"Мерц плохо учил и историю, и международную договорную базу в части обязательств собственной страны. Вряд ли украинцы смогут сами запустить немецкие Taurus. На помощь им – мы прекрасно это понимаем – будут направлены германские военные специалисты. И это станет прямым вовлечением ФРГ в конфликт против России с последствиями, которые могут стать разрушительными для Европы и привести к Третьей мировой. Отдает ли себе в этом отчет господин канцлер? Судя по его остальным заявлениям – нет", - подчеркнул депутат.
Слуцкий также напомнил, что Мерц пообещал сделать все, чтобы трубопровод "Северный поток - 2" никогда не был запущен, и намерен добиваться усиления санкционного давления на Москву, что, по мнению парламентария, является глупым.
"И кто больше пострадал от подрыва "Северного потока - 2"? Не сам ли Евросоюз, теперь закупающий сжиженный природный газ у России? Назло русским отморозим уши? В буквальном смысле так и вышло", - заключил он.