Словакия будет защищать свои интересы, заявил Фицо
Фицо: Словакия не отходит от курса ЕС и НАТО, но будет защищать свои интересы
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. 25 августа 2016
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 28 мая - РИА Новости. Словакия не отклоняется от курса Европейского союза и НАТО, но при этом будет защищать свои интересы, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Ранее в среду президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство республики не отдаляться от партнеров по НАТО и Европейскому союзу. Он призвал кабмин выслушивать партнеров даже в том случае, если они выражают другую точку зрения, отметив важность сотрудничества и диалога.
"Прежде всего я хочу спросить, в чем кто-то видит наше отклонение от членства в Европейском союзе и НАТО? Ничего такого просто не существует", - сказал Фицо на пресс-конференции, комментируя слова президента республики.
Премьер отметил, что некоторые СМИ и оппозиция, распространяя ложь, пытаются создать впечатление, что правительство якобы проводит политику, которая способствует отдалению Словакии от партнеров по ЕС и НАТО.
"Мы хотим быть суверенным членом ЕС и НАТО, принципиально отвергаю представление о том, что Словакия должна быть государством-членом ЕС и НАТО, которое будет подчиняться "единственно правильному" политическому мнению… Суверенная словацкая внешняя политика ориентирована на все четыре стороны мира, ее цель в том, чтобы защищать национальные интересы Словакии", - сказал он.
Премьер отметил, что Словакия является и хочет продолжать быть членом Европейского союза, но это не означает, что республика не должна отстаивать свое мнение.
"Если нам кто-то скажет, дамы и господа, через несколько месяцев мы должны перестать брать ядерное топливо из России, нужно молчать? Только для того, чтобы никто ничего не сказал в мой адрес? Нужно молчать, что (Владимир - ред.) Зеленский причинил нам ущерб в размере 500 миллионов евро, когда остановил транзит газа (через Украину - ред.)? Нужно молчать и в других сферах?" - добавил Фицо.
Западный мир распался без помощи России
25 мая, 08:00