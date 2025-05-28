https://ria.ru/20250528/slovakija-2019607632.html

Словакия будет защищать свои интересы, заявил Фицо

Словакия будет защищать свои интересы, заявил Фицо - РИА Новости, 28.05.2025

Словакия будет защищать свои интересы, заявил Фицо

Словакия не отклоняется от курса Европейского союза и НАТО, но при этом будет защищать свои интересы, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:25:00+03:00

2025-05-28T17:25:00+03:00

2025-05-28T17:25:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 28 мая - РИА Новости. Словакия не отклоняется от курса Европейского союза и НАТО, но при этом будет защищать свои интересы, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Ранее в среду президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство республики не отдаляться от партнеров по НАТО и Европейскому союзу. Он призвал кабмин выслушивать партнеров даже в том случае, если они выражают другую точку зрения, отметив важность сотрудничества и диалога. "Прежде всего я хочу спросить, в чем кто-то видит наше отклонение от членства в Европейском союзе и НАТО? Ничего такого просто не существует", - сказал Фицо на пресс-конференции, комментируя слова президента республики. Премьер отметил, что некоторые СМИ и оппозиция, распространяя ложь, пытаются создать впечатление, что правительство якобы проводит политику, которая способствует отдалению Словакии от партнеров по ЕС и НАТО. "Мы хотим быть суверенным членом ЕС и НАТО, принципиально отвергаю представление о том, что Словакия должна быть государством-членом ЕС и НАТО, которое будет подчиняться "единственно правильному" политическому мнению… Суверенная словацкая внешняя политика ориентирована на все четыре стороны мира, ее цель в том, чтобы защищать национальные интересы Словакии", - сказал он. Премьер отметил, что Словакия является и хочет продолжать быть членом Европейского союза, но это не означает, что республика не должна отстаивать свое мнение. "Если нам кто-то скажет, дамы и господа, через несколько месяцев мы должны перестать брать ядерное топливо из России, нужно молчать? Только для того, чтобы никто ничего не сказал в мой адрес? Нужно молчать, что (Владимир - ред.) Зеленский причинил нам ущерб в размере 500 миллионов евро, когда остановил транзит газа (через Украину - ред.)? Нужно молчать и в других сферах?" - добавил Фицо.

https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html

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Ольга Фомченкова

в мире, словакия, россия, украина, роберт фицо, петер пеллегрини, нато, евросоюз