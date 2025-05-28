https://ria.ru/20250528/sk-2019559616.html

СК проводит проверку после гибели экс-профессора МГУ, обманутого аферистами

СК проводит проверку после гибели экс-профессора МГУ, обманутого аферистами - РИА Новости, 28.05.2025

СК проводит проверку после гибели экс-профессора МГУ, обманутого аферистами

Следователи проводят проверку по факту смерти в Москве профессора, которого обманули мошенники, сообщил СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:40:00+03:00

2025-05-28T14:40:00+03:00

2025-05-28T16:39:00+03:00

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти в Москве профессора, которого обманули мошенники, сообщил СК России в Telegram-канале. "Председатель СК России (Александр Бастрыкин. — Прим. ред.) поручил доложить о ходе проверки по факту гибели бывшего профессора в Москве, которого обманули мошенники. <…> Главным следственным управлением СК России по Москве проводится проверка по факту гибели мужчины. Вместе с тем органами внутренних дел устанавливаются обстоятельства хищения указанных средств", — отметили в ведомстве.Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.В правоохранительных органах ранее сообщили РИА Новости, что экс-профессор МГУ Борис Бояринцев отдал телефонным мошенникам с декабря 2024 года более 52,6 миллиона рублей. После этого он покончил с собой. Силовики расследуют уголовное дело о мошенничестве.

https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019282263.html

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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)