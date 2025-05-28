https://ria.ru/20250528/sito-2019621774.html

Трампу докладывают информацию, просеянную через сито, заявил Лавров

Трампу докладывают информацию, просеянную через сито, заявил Лавров - РИА Новости, 28.05.2025

Трампу докладывают информацию, просеянную через сито, заявил Лавров

Президент США Дональд Трамп получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:09:00+03:00

2025-05-28T18:09:00+03:00

2025-05-28T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с украинским конфликтом в частности, докладывают далеко не всё. Информацию дают ему, просеянную через сито, которое подготовлено теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима. Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять", - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250528/ushakov-2019556902.html

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россия, в мире, сша, дональд трамп, сергей лавров, москва, павел зарубин