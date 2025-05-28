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Трампу докладывают информацию, просеянную через сито, заявил Лавров - РИА Новости, 28.05.2025
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18:09 28.05.2025 (обновлено: 18:21 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/sito-2019621774.html
Трампу докладывают информацию, просеянную через сито, заявил Лавров
Трампу докладывают информацию, просеянную через сито, заявил Лавров - РИА Новости, 28.05.2025
Трампу докладывают информацию, просеянную через сито, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:09:00+03:00
2025-05-28T18:21:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с украинским конфликтом в частности, докладывают далеко не всё. Информацию дают ему, просеянную через сито, которое подготовлено теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима. Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять", - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, в мире, сша, дональд трамп, сергей лавров, москва, павел зарубин
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Москва, Павел Зарубин
Трампу докладывают информацию, просеянную через сито, заявил Лавров

Лавров: Трампу докладывают не все, РФ будет стараться исправить это

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, данные просеивают "через сито", Москва постарается эту ситуацию исправить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с украинским конфликтом в частности, докладывают далеко не всё. Информацию дают ему, просеянную через сито, которое подготовлено теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима. Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять", - сказал Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине, заявили в Кремле
Вчера, 14:23
 
РоссияВ миреСШАДональд ТрампСергей ЛавровМоскваПавел Зарубин
 
 
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