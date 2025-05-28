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Симоньян опубликовала видео, на котором Додик благодарит агентство Sputnik
Симоньян опубликовала видео, на котором Додик благодарит агентство Sputnik - РИА Новости, 28.05.2025
Симоньян опубликовала видео, на котором Додик благодарит агентство Sputnik
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале видео с благодарностью... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:05:00+03:00
2025-05-28T14:05:00+03:00
2025-05-28T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале видео с благодарностью президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика в адрес агентства Sputnik. "Приветствую, Sputnik Москва! Спасибо вам за то, что вы делаете. Вы проявляете себя как объективное СМИ, которое помогает людям получать достоверную информацию о событиях не только в России, но и за ее пределами", - приводит Симоньян слова благодарности Додика из опубликованного видео. Милорад Додик участвует в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводимой в Москве. Он также принимал участие в этом мероприятии в прошлом и позапрошлом году.
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Президент Республики Сербской Милорад Додик благодарит агентство Sputnik
Спасибо вам за то, что вы делаете. Вы проявляете себя как объективное СМИ, которое помогает людям получать достоверную информацию о событиях не только в России, но и за ее пределами
Додик на этой неделе участвует в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводимой в Москве.
2025-05-28T14:05
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РИА Новости
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россия, москва, милорад додик, маргарита симоньян, в мире
Россия, Москва, Милорад Додик, Маргарита Симоньян, В мире
Симоньян опубликовала видео, на котором Додик благодарит агентство Sputnik
Симоньян опубликовала видео с благодарностью Додика в адрес агентства Sputnik