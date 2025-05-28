https://ria.ru/20250528/simonjan-2019552104.html

Симоньян опубликовала видео, на котором Додик благодарит агентство Sputnik

Симоньян опубликовала видео, на котором Додик благодарит агентство Sputnik - РИА Новости, 28.05.2025

Симоньян опубликовала видео, на котором Додик благодарит агентство Sputnik

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале видео с благодарностью... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:05:00+03:00

2025-05-28T14:05:00+03:00

2025-05-28T14:11:00+03:00

россия

москва

милорад додик

маргарита симоньян

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале видео с благодарностью президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика в адрес агентства Sputnik. "Приветствую, Sputnik Москва! Спасибо вам за то, что вы делаете. Вы проявляете себя как объективное СМИ, которое помогает людям получать достоверную информацию о событиях не только в России, но и за ее пределами", - приводит Симоньян слова благодарности Додика из опубликованного видео. Милорад Додик участвует в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводимой в Москве. Он также принимал участие в этом мероприятии в прошлом и позапрошлом году.

https://ria.ru/20241014/media-1978014842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Президент Республики Сербской Милорад Додик благодарит агентство Sputnik Спасибо вам за то, что вы делаете. Вы проявляете себя как объективное СМИ, которое помогает людям получать достоверную информацию о событиях не только в России, но и за ее пределами Додик на этой неделе участвует в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводимой в Москве. 2025-05-28T14:05 true PT0M14S

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Ольга Фомченкова

россия, москва, милорад додик, маргарита симоньян, в мире