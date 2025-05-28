https://ria.ru/20250528/shvetsiya-2019464996.html

Посол России назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО

Посол России назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО - РИА Новости, 28.05.2025

Посол России назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО

Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО, Россия будет делать необходимые выводы с учетом шведского участия в альянсе и... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:59:00+03:00

2025-05-28T03:59:00+03:00

2025-05-28T03:59:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО, Россия будет делать необходимые выводы с учетом шведского участия в альянсе и реагировать адекватно для надежного обеспечения своей безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. "Линия на оголтелую милитаризацию собственной страны и всего европейского региона в целом, избранная действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников… Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО", - сказал глава дипмиссии. Беляев подчеркнул, что Россия будет делать необходимые выводы с учетом конкретных параметров шведского участия в НАТО и адекватно реагировать для надежного обеспечения своей безопасности. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250508/shvetsija-2015826089.html

https://ria.ru/20250123/finlyandiya-1995093542.html

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Дарья Буймова

россия, швеция, стокгольм (город), сергей беляев, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире