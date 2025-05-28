https://ria.ru/20250528/shvetsija-2019473872.html

Швеция готова вернуться к вопросу поставки Киеву истребителей

Швеция готова вернуться к вопросу поставки Киеву истребителей - РИА Новости, 28.05.2025

Швеция готова вернуться к вопросу поставки Киеву истребителей

Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, хотя и приостановила этот процесс, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:24:00+03:00

2025-05-28T07:24:00+03:00

2025-05-28T07:27:00+03:00

украина

россия

стокгольм (город)

сергей беляев

сергей лавров

нато

f-16

швеция

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, хотя и приостановила этот процесс, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев."В связи с передачей киевскому режиму партии самолетов F-16 отправка шведских истребителей (Gripen. — Прим. ред.) пока поставлена на паузу. Тем не менее, Стокгольм готов вернуться к этому вопросу на более позднем этапе", — сказал глава дипмиссии.Как отметил Беляев, эскадрилья шведских истребителей JAS 39 Gripen уже несет боевое дежурство в Польше, принимая участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства страны и защите логистического хаба, используемого для передачи военной техники Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250528/shvetsiya-2019464996.html

https://ria.ru/20250528/shvetsija-2019469122.html

украина

россия

стокгольм (город)

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, стокгольм (город), сергей беляев, сергей лавров, нато, f-16, швеция, в мире