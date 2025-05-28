https://ria.ru/20250528/shvetsija-2019469122.html

Российский посол рассказал, какое оружие поставляла Киеву Швеция

Российский посол рассказал, какое оружие поставляла Киеву Швеция - РИА Новости, 28.05.2025

Российский посол рассказал, какое оружие поставляла Киеву Швеция

Швеция с начала российской специальной военной операции на Украине поставила Киеву "серьезные" типы вооружений на 8,2 миллиарда долларов, среди них - самолеты... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:29:00+03:00

2025-05-28T05:29:00+03:00

2025-05-28T05:29:00+03:00

украина

россия

швеция

сергей беляев

сергей лавров

нато

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155179/88/1551798829_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_08252e488bdcfaa543ad335fff794aa5.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Швеция с начала российской специальной военной операции на Украине поставила Киеву "серьезные" типы вооружений на 8,2 миллиарда долларов, среди них - самолеты ДРЛО, БТР, БМП, танки, артиллерийские системы, боевые катера, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. "Суммы, которые Стокгольм выделяет на оказание помощи Киеву за счет средств шведского бюджета, колоссальные: с начала СВО - 9,5 миллиарда долларов, из которых порядка 8,2 миллиарда - это исключительно военная помощь", - сказал глава дипмиссии. Как уточнил посол, речь идет о серьезных типах вооружений, в основном шведского производства - два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, около 200 БТР, 90 БМП CV90, восемь артиллерийских систем Archer, танки, гранатометы, боевые катера, боеприпасы и снаряжение. По словам главы диппредставительства, поддержка Украины шведским правительством и стремление к "нанесению политического, экономического и военного поражения России" стали чуть ли не основной темой, вокруг которой сплотились все политические силы Швеции. "К сожалению, шведское общество, накаченное пропагандой местных СМИ о мнимой российской угрозе, в большинстве своем поддерживают такую линию своего правительства. Несмотря на весьма неблагоприятные экономические последствия антироссийской политики, изменить эту тенденцию в обозримом будущем будет весьма трудно", - добавил Беляев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/shvetsiya-2019464996.html

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010958707.html

украина

россия

швеция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, швеция, сергей беляев, сергей лавров, нато, киев, в мире