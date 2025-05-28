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В Калининградской области мужчина задушил щенка, который загрыз курицу
В Калининградской области мужчина задушил щенка, который загрыз курицу - РИА Новости, 28.05.2025
В Калининградской области мужчина задушил щенка, который загрыз курицу
Полиция в Славском районе под Калининградом возбудила уголовное дело на местного жителя после убийства пятимесячного щенка, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:13:00+03:00
2025-05-28T15:13:00+03:00
2025-05-28T15:30:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Полиция в Славском районе под Калининградом возбудила уголовное дело на местного жителя после убийства пятимесячного щенка, сообщила пресс-служба регионального УМВД. "В настоящее время в отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", — уточнили в ведомстве.Как рассказали в управлении, в отделение полиции по Славскому муниципальному округу МО МВД "Советский" обратилась жительница поселка Большаково, которая сообщила, что неизвестный задушил ее пятимесячного щенка породы ротвейлер. Участковый уполномоченный полиции установил, что собаку убил ранее судимый сожитель заявительницы, который обнаружил загрызенную питомцем курицу и, разозлившись, задушил щенка веревкой. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, калининград, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область
В Калининградской области мужчина задушил щенка, который загрыз курицу
В Калининградской области завели дело после убийства мужчиной 5-месячного щенка