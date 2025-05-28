Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области мужчина задушил щенка, который загрыз курицу - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 28.05.2025 (обновлено: 15:30 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/schenok-2019567207.html
В Калининградской области мужчина задушил щенка, который загрыз курицу
В Калининградской области мужчина задушил щенка, который загрыз курицу - РИА Новости, 28.05.2025
В Калининградской области мужчина задушил щенка, который загрыз курицу
Полиция в Славском районе под Калининградом возбудила уголовное дело на местного жителя после убийства пятимесячного щенка, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:13:00+03:00
2025-05-28T15:30:00+03:00
происшествия
россия
калининград
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Полиция в Славском районе под Калининградом возбудила уголовное дело на местного жителя после убийства пятимесячного щенка, сообщила пресс-служба регионального УМВД. &quot;В настоящее время в отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК (&quot;Жестокое обращение с животными&quot;). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет&quot;, — уточнили в ведомстве.Как рассказали в управлении, в отделение полиции по Славскому муниципальному округу МО МВД "Советский" обратилась жительница поселка Большаково, которая сообщила, что неизвестный задушил ее пятимесячного щенка породы ротвейлер. Участковый уполномоченный полиции установил, что собаку убил ранее судимый сожитель заявительницы, который обнаружил загрызенную питомцем курицу и, разозлившись, задушил щенка веревкой. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240903/krasnodar-1970279984.html
россия
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининград, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область
В Калининградской области мужчина задушил щенка, который загрыз курицу

В Калининградской области завели дело после убийства мужчиной 5-месячного щенка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Полиция в Славском районе под Калининградом возбудила уголовное дело на местного жителя после убийства пятимесячного щенка, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«

"В настоящее время в отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", — уточнили в ведомстве.

Как рассказали в управлении, в отделение полиции по Славскому муниципальному округу МО МВД "Советский" обратилась жительница поселка Большаково, которая сообщила, что неизвестный задушил ее пятимесячного щенка породы ротвейлер. Участковый уполномоченный полиции установил, что собаку убил ранее судимый сожитель заявительницы, который обнаружил загрызенную питомцем курицу и, разозлившись, задушил щенка веревкой.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Женщина, пытавшаяся задушить бультерьера, игнорирует визиты полицейских
3 сентября 2024, 15:11
 
ПроисшествияРоссияКалининградКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала