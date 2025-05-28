https://ria.ru/20250528/sanktsii-2019567014.html

ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц

ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц - РИА Новости, 28.05.2025

ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц

Европейский союз готовит новый, восемнадцатый, пакет санкций против России, а также обсуждает ужесточение санкций с США, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:13:00+03:00

2025-05-28T15:13:00+03:00

2025-05-28T15:34:00+03:00

россия

сша

евросоюз

в мире

фридрих мерц

владимир зеленский

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Европейский союз готовит новый, восемнадцатый, пакет санкций против России, а также обсуждает ужесточение санкций с США, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Параллельно уже ведётся работа над 18-м пакетом санкций. Мы ведём переговоры с Америкой по этому поводу. Вы знаете, что американское правительство и американский конгресс ведут интенсивный диалог о дальнейших санкциях со стороны Америки. Мы участвуем в этих обсуждениях, в том числе и я принимаю в этом активное участие", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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россия, сша, евросоюз, в мире, фридрих мерц, владимир зеленский, санкции в отношении россии