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ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц - РИА Новости, 28.05.2025
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15:13 28.05.2025 (обновлено: 15:34 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/sanktsii-2019567014.html
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц - РИА Новости, 28.05.2025
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц
Европейский союз готовит новый, восемнадцатый, пакет санкций против России, а также обсуждает ужесточение санкций с США, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:13:00+03:00
2025-05-28T15:34:00+03:00
россия
сша
евросоюз
в мире
фридрих мерц
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Европейский союз готовит новый, восемнадцатый, пакет санкций против России, а также обсуждает ужесточение санкций с США, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Параллельно уже ведётся работа над 18-м пакетом санкций. Мы ведём переговоры с Америкой по этому поводу. Вы знаете, что американское правительство и американский конгресс ведут интенсивный диалог о дальнейших санкциях со стороны Америки. Мы участвуем в этих обсуждениях, в том числе и я принимаю в этом активное участие", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, сша, евросоюз, в мире, фридрих мерц, владимир зеленский, санкции в отношении россии
Россия, США, Евросоюз, В мире, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России
ЕС готовит новый пакет санкций против России, заявил Мерц

Мерц: ЕС обсуждает с США ужесточение санкций против России

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldФридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции. 28 мая 2025
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции. 28 мая 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Европейский союз готовит новый, восемнадцатый, пакет санкций против России, а также обсуждает ужесточение санкций с США, заявил в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Параллельно уже ведётся работа над 18-м пакетом санкций. Мы ведём переговоры с Америкой по этому поводу. Вы знаете, что американское правительство и американский конгресс ведут интенсивный диалог о дальнейших санкциях со стороны Америки. Мы участвуем в этих обсуждениях, в том числе и я принимаю в этом активное участие", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
WP: Госдеп и Минфин США разрабатывают новые санкции против России
Вчера, 10:39
 
РоссияСШАЕвросоюзВ миреФридрих МерцВладимир ЗеленскийСанкции в отношении России
 
 
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