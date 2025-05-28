https://ria.ru/20250528/samolet-2019502090.html

Разработчик назвал стоимость самолета "Байкал"

Разработчик назвал стоимость самолета "Байкал" - РИА Новости, 28.05.2025

Разработчик назвал стоимость самолета "Байкал"

Стоимость самолета "Байкал" будет соответствовать рынку и составит от 220 до 340 миллионов рублей, сообщил гендиректор разработчика и производителя самолетов,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:42:00+03:00

2025-05-28T10:42:00+03:00

2025-05-28T10:44:00+03:00

экономика

россия

екатеринбург

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антон алиханов

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стоимость самолета "Байкал" будет соответствовать рынку и составит от 220 до 340 миллионов рублей, сообщил гендиректор разработчика и производителя самолетов, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин. "Цена "Байкала" соответствует рынку. Она сопоставима со стоимостью американских одномоторных самолетов Cessna Grand Caravan. На заводе производителя Grand Caravan стоит от 2,2 миллиона до 3,4 миллиона долларов… Цена Cessna по курсу 100 рублей за доллар – от 220 миллионов до 340 миллионов рублей в зависимости от комплектующих. В эту вилку мы в любом случае попадаем", - сообщил Лузгин в интервью "Ведомостям". Он добавил, что сейчас есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией "Аврора". Кроме этого, есть предварительные договоры с авиакомпаниями "КрасАвиа" и "Аэросервис". Глава Минпромторга Антон Алиханов в сентябре прошлого года говорил, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году. А в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал". В апреле был заключен государственный контракт с АО "УЗГА" (Уральский завод гражданской авиации) на выполнение ОКР "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой". Самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.

https://ria.ru/20250514/samolet-2016850770.html

https://ria.ru/20250514/samolet-2016875169.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, екатеринбург, арамиль, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ан-2