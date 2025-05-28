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Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре
Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре - РИА Новости, 28.05.2025
Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Йемена Ришада аль-Алими на саммит "Россия-Арабский мир" в России в октябре. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:31:00+03:00
2025-05-28T15:31:00+03:00
2025-05-28T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Йемена Ришада аль-Алими на саммит "Россия-Арабский мир" в России в октябре.Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене."Хотел бы проинформировать вас о том, что в октябре этого года мы планируем провести в Москве саммит "Россия и Арабский мир" и надеемся на ваше личное участие. Будем рады вас видеть в России ещё раз", - сказал Путин в ходе встречи.
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йемен, россия, в мире, владимир путин, москва
Йемен, Россия, В мире, Владимир Путин, Москва
Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре
Путин пригласил аль-Алими на саммит "Россия - Арабский мир" в октябре в Москве