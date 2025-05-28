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Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре - РИА Новости, 28.05.2025
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15:31 28.05.2025 (обновлено: 18:43 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/sammit-2019570783.html
Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре
Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре - РИА Новости, 28.05.2025
Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Йемена Ришада аль-Алими на саммит "Россия-Арабский мир" в России в октябре. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:31:00+03:00
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йемен
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Йемена Ришада аль-Алими на саммит "Россия-Арабский мир" в России в октябре.Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене."Хотел бы проинформировать вас о том, что в октябре этого года мы планируем провести в Москве саммит "Россия и Арабский мир" и надеемся на ваше личное участие. Будем рады вас видеть в России ещё раз", - сказал Путин в ходе встречи.
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йемен, россия, в мире, владимир путин, москва
Йемен, Россия, В мире, Владимир Путин, Москва
Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре

Путин пригласил аль-Алими на саммит "Россия - Арабский мир" в октябре в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи. 28 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи. 28 мая 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Йемена Ришада аль-Алими на саммит "Россия-Арабский мир" в России в октябре.
Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене.
"Хотел бы проинформировать вас о том, что в октябре этого года мы планируем провести в Москве саммит "Россия и Арабский мир" и надеемся на ваше личное участие. Будем рады вас видеть в России ещё раз", - сказал Путин в ходе встречи.
Вид на Водовзводную башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Первый российско-арабский саммит пройдет в октябре в Москве
Вчера, 15:25
 
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