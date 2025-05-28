https://ria.ru/20250528/sammit-2019570783.html

Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре

Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре - РИА Новости, 28.05.2025

Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит в октябре

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Йемена Ришада аль-Алими на саммит "Россия-Арабский мир" в России в октябре. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:31:00+03:00

2025-05-28T15:31:00+03:00

2025-05-28T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Йемена Ришада аль-Алими на саммит "Россия-Арабский мир" в России в октябре.Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене."Хотел бы проинформировать вас о том, что в октябре этого года мы планируем провести в Москве саммит "Россия и Арабский мир" и надеемся на ваше личное участие. Будем рады вас видеть в России ещё раз", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20250528/sammit-2019568815.html

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