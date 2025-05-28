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Проект "Разработка продуктовых программ кампусов" разработан на Сахалине - РИА Новости, 28.05.2025
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16:57 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/sahalin-2019596557.html
Проект "Разработка продуктовых программ кампусов" разработан на Сахалине
Проект "Разработка продуктовых программ кампусов" разработан на Сахалине - РИА Новости, 28.05.2025
Проект "Разработка продуктовых программ кампусов" разработан на Сахалине
Участники стратегической сессии в рамках пилотного проекта "Разработка продуктовых программ кампусов" работали в Южно-Сахалинске над уточнением тематических... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:57:00+03:00
2025-05-28T16:57:00+03:00
общество
южно-сахалинск
валерий лимаренко
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Участники стратегической сессии в рамках пилотного проекта "Разработка продуктовых программ кампусов" работали в Южно-Сахалинске над уточнением тематических специализаций строящегося научно-образовательного центра "СахалинТех", сообщает правительство региона. По информации пресс-службы, в течение трех дней более 50 представителей органов власти, университетов, индустриальных партнеров и экспертов пришли к выводу, что научные предпочтения будущего сахалинского кампуса должны включать такие темы, как энергетика, беспилотные и роботизированные технологии, аквакультура и технологии освоения Мирового океана. Участники сделали выбор в пользу данных направлений на основе анализа перспектив социально-экономического развития области. Сахалин (наряду с Челябинской, Тюменской, Новосибирской областями и Пермским краем) вошел в пятерку пилотных регионов, которые первыми разрабатывают и внедряют продуктовые программы для кампусов еще до окончания их строительства. Они определяют перспективные линейки образовательных, научных, технологических, социально-культурных и молодежных продуктов, формируют эффективные модели управления программами. Наработки кампусов пройдут экспертизу комиссии по научно-технологическому развитию России. По результатам пилотного проекта Минобрнауки РФ будут разработаны методические рекомендации для других регионов, в которых создаются аналогичные объекты. На сессии было отмечено, что Сахалинская область демонстрирует беспрецедентную скорость создания кампуса. "В сентябре этого года состоится открытие первого объекта "СахалинТех" - студенческого городка. И через год начнет функционировать научно-образовательный центр. На острове создается уникальная инфраструктура для обучения и проживания студентов. Особенностью Сахалинской области является глубокое погружение руководства региона и лично губернатора Валерия Лимаренко в создание кампуса. Регионом как квалифицированным заказчиком уже определены приоритетные направления, подобраны индустриальные партнеры и оказывается комплексная поддержка научного сообщества в разработке инновационных продуктов и открытии новых образовательных программ", - цитирует пресс-служба представителя Минобрнауки РФ Наталью Гвоздеву. Губернатор Валерий Лимаренко в выступлении на сессии напомнил, что по поручению президента России и при активной поддержке министерства науки и высшего образования страны в области идет создание кампуса мирового уровня "СахалинТех". "Сегодня наше сильное звено – это научно-исследовательская работа. Университет будет обеспечивать исследования, их результатами смогут пользоваться бизнес-партнеры для решения народно-хозяйственных задач. Научно-исследовательских и опытно-конструкторских решений уже ждут нефтегазовые предприятия, реализующие шельфовые проекты, рыбопромышленные предприятия. Актуальна и научно-образовательная поддержка беспилотия: на Сахалине создан первый в России дронопорт, вокруг которого будет строиться экополис", - отметил в выступлении глава региона. Лимаренко особо подчеркнул, что в этом году дронопорт "Пушистый" станет площадкой для проведения трех международных форумов, организатором которых выступает фонд "Росконгресс". 1-2 августа состоится форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект", посвященный проблеме углеродного регулирования. Сахалинская область станет площадкой для обмена практическим опытом, ведь регион первым в стране апробирует механизм квотирования парниковых выбросов. 6-8 сентября здесь состоится международный форум беспилотных технологий всех сред "Крылья Сахалина". Остров становится местом ежегодных сборов для практического исследования практик применения беспилотников. Также 25-26 сентября дронопорт примет энергетический форум "Нефть и газ Сахалина". "СахалинТех" входит в сеть современных кампусов, которые создаются в России по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство РФ и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта "Молодежь и дети" уже полностью построен кампус в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, еще 24 студгородка проектируются и строятся. К 2036 году количество кампусов увеличится до 25, а к 2036 году — до 40.
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общество, южно-сахалинск, валерий лимаренко, сахалинская область
Общество, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, Сахалинская область
Проект "Разработка продуктовых программ кампусов" разработан на Сахалине

Проект "Разработка продуктовых программ кампусов" разработан в Южно-Сахалинске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Участники стратегической сессии в рамках пилотного проекта "Разработка продуктовых программ кампусов" работали в Южно-Сахалинске над уточнением тематических специализаций строящегося научно-образовательного центра "СахалинТех", сообщает правительство региона.
По информации пресс-службы, в течение трех дней более 50 представителей органов власти, университетов, индустриальных партнеров и экспертов пришли к выводу, что научные предпочтения будущего сахалинского кампуса должны включать такие темы, как энергетика, беспилотные и роботизированные технологии, аквакультура и технологии освоения Мирового океана. Участники сделали выбор в пользу данных направлений на основе анализа перспектив социально-экономического развития области.
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Сахалин (наряду с Челябинской, Тюменской, Новосибирской областями и Пермским краем) вошел в пятерку пилотных регионов, которые первыми разрабатывают и внедряют продуктовые программы для кампусов еще до окончания их строительства. Они определяют перспективные линейки образовательных, научных, технологических, социально-культурных и молодежных продуктов, формируют эффективные модели управления программами. Наработки кампусов пройдут экспертизу комиссии по научно-технологическому развитию России. По результатам пилотного проекта Минобрнауки РФ будут разработаны методические рекомендации для других регионов, в которых создаются аналогичные объекты.
На сессии было отмечено, что Сахалинская область демонстрирует беспрецедентную скорость создания кампуса.
"В сентябре этого года состоится открытие первого объекта "СахалинТех" - студенческого городка. И через год начнет функционировать научно-образовательный центр. На острове создается уникальная инфраструктура для обучения и проживания студентов. Особенностью Сахалинской области является глубокое погружение руководства региона и лично губернатора Валерия Лимаренко в создание кампуса. Регионом как квалифицированным заказчиком уже определены приоритетные направления, подобраны индустриальные партнеры и оказывается комплексная поддержка научного сообщества в разработке инновационных продуктов и открытии новых образовательных программ", - цитирует пресс-служба представителя Минобрнауки РФ Наталью Гвоздеву.
Губернатор Валерий Лимаренко в выступлении на сессии напомнил, что по поручению президента России и при активной поддержке министерства науки и высшего образования страны в области идет создание кампуса мирового уровня "СахалинТех".
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"Сегодня наше сильное звено – это научно-исследовательская работа. Университет будет обеспечивать исследования, их результатами смогут пользоваться бизнес-партнеры для решения народно-хозяйственных задач. Научно-исследовательских и опытно-конструкторских решений уже ждут нефтегазовые предприятия, реализующие шельфовые проекты, рыбопромышленные предприятия. Актуальна и научно-образовательная поддержка беспилотия: на Сахалине создан первый в России дронопорт, вокруг которого будет строиться экополис", - отметил в выступлении глава региона.
Лимаренко особо подчеркнул, что в этом году дронопорт "Пушистый" станет площадкой для проведения трех международных форумов, организатором которых выступает фонд "Росконгресс". 1-2 августа состоится форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект", посвященный проблеме углеродного регулирования. Сахалинская область станет площадкой для обмена практическим опытом, ведь регион первым в стране апробирует механизм квотирования парниковых выбросов. 6-8 сентября здесь состоится международный форум беспилотных технологий всех сред "Крылья Сахалина". Остров становится местом ежегодных сборов для практического исследования практик применения беспилотников. Также 25-26 сентября дронопорт примет энергетический форум "Нефть и газ Сахалина".
"СахалинТех" входит в сеть современных кампусов, которые создаются в России по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство РФ и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта "Молодежь и дети" уже полностью построен кампус в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, еще 24 студгородка проектируются и строятся. К 2036 году количество кампусов увеличится до 25, а к 2036 году — до 40.
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ОбществоЮжно-СахалинскВалерий ЛимаренкоСахалинская область
 
 
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