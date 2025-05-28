https://ria.ru/20250528/sahalin-2019596557.html

Проект "Разработка продуктовых программ кампусов" разработан на Сахалине

Проект "Разработка продуктовых программ кампусов" разработан на Сахалине - РИА Новости, 28.05.2025

Проект "Разработка продуктовых программ кампусов" разработан на Сахалине

Участники стратегической сессии в рамках пилотного проекта "Разработка продуктовых программ кампусов" работали в Южно-Сахалинске над уточнением тематических... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:57:00+03:00

2025-05-28T16:57:00+03:00

2025-05-28T16:57:00+03:00

общество

южно-сахалинск

валерий лимаренко

сахалинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816451348_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_558809a0cf893cb19fabed77c03402c3.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Участники стратегической сессии в рамках пилотного проекта "Разработка продуктовых программ кампусов" работали в Южно-Сахалинске над уточнением тематических специализаций строящегося научно-образовательного центра "СахалинТех", сообщает правительство региона. По информации пресс-службы, в течение трех дней более 50 представителей органов власти, университетов, индустриальных партнеров и экспертов пришли к выводу, что научные предпочтения будущего сахалинского кампуса должны включать такие темы, как энергетика, беспилотные и роботизированные технологии, аквакультура и технологии освоения Мирового океана. Участники сделали выбор в пользу данных направлений на основе анализа перспектив социально-экономического развития области. Сахалин (наряду с Челябинской, Тюменской, Новосибирской областями и Пермским краем) вошел в пятерку пилотных регионов, которые первыми разрабатывают и внедряют продуктовые программы для кампусов еще до окончания их строительства. Они определяют перспективные линейки образовательных, научных, технологических, социально-культурных и молодежных продуктов, формируют эффективные модели управления программами. Наработки кампусов пройдут экспертизу комиссии по научно-технологическому развитию России. По результатам пилотного проекта Минобрнауки РФ будут разработаны методические рекомендации для других регионов, в которых создаются аналогичные объекты. На сессии было отмечено, что Сахалинская область демонстрирует беспрецедентную скорость создания кампуса. "В сентябре этого года состоится открытие первого объекта "СахалинТех" - студенческого городка. И через год начнет функционировать научно-образовательный центр. На острове создается уникальная инфраструктура для обучения и проживания студентов. Особенностью Сахалинской области является глубокое погружение руководства региона и лично губернатора Валерия Лимаренко в создание кампуса. Регионом как квалифицированным заказчиком уже определены приоритетные направления, подобраны индустриальные партнеры и оказывается комплексная поддержка научного сообщества в разработке инновационных продуктов и открытии новых образовательных программ", - цитирует пресс-служба представителя Минобрнауки РФ Наталью Гвоздеву. Губернатор Валерий Лимаренко в выступлении на сессии напомнил, что по поручению президента России и при активной поддержке министерства науки и высшего образования страны в области идет создание кампуса мирового уровня "СахалинТех". "Сегодня наше сильное звено – это научно-исследовательская работа. Университет будет обеспечивать исследования, их результатами смогут пользоваться бизнес-партнеры для решения народно-хозяйственных задач. Научно-исследовательских и опытно-конструкторских решений уже ждут нефтегазовые предприятия, реализующие шельфовые проекты, рыбопромышленные предприятия. Актуальна и научно-образовательная поддержка беспилотия: на Сахалине создан первый в России дронопорт, вокруг которого будет строиться экополис", - отметил в выступлении глава региона. Лимаренко особо подчеркнул, что в этом году дронопорт "Пушистый" станет площадкой для проведения трех международных форумов, организатором которых выступает фонд "Росконгресс". 1-2 августа состоится форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект", посвященный проблеме углеродного регулирования. Сахалинская область станет площадкой для обмена практическим опытом, ведь регион первым в стране апробирует механизм квотирования парниковых выбросов. 6-8 сентября здесь состоится международный форум беспилотных технологий всех сред "Крылья Сахалина". Остров становится местом ежегодных сборов для практического исследования практик применения беспилотников. Также 25-26 сентября дронопорт примет энергетический форум "Нефть и газ Сахалина". "СахалинТех" входит в сеть современных кампусов, которые создаются в России по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет правительство РФ и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта "Молодежь и дети" уже полностью построен кампус в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, еще 24 студгородка проектируются и строятся. К 2036 году количество кампусов увеличится до 25, а к 2036 году — до 40.

https://ria.ru/20240830/zayavki-1969554043.html

https://ria.ru/20240930/gastromarafon-1975404210.html

https://ria.ru/20240828/chelyabinsk-1969027741.html

южно-сахалинск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, южно-сахалинск, валерий лимаренко, сахалинская область