https://ria.ru/20250528/ryazan-2019457429.html
В Рязани объявили опасность атаки беспилотников
В Рязани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025
В Рязани объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Рязани, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:37:00+03:00
2025-05-28T01:37:00+03:00
2025-05-28T01:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Рязани, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала "отбой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Рязани объявили опасность атаки беспилотников
В Рязани объявили опасность атаки БПЛА, жителей просили не подходить к окнам