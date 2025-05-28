https://ria.ru/20250528/ryazan-2019457429.html

В Рязани объявили опасность атаки беспилотников

В Рязани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025

В Рязани объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Рязани, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:37:00+03:00

2025-05-28T01:37:00+03:00

2025-05-28T01:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Рязани, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала "отбой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязань

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность