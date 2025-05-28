https://ria.ru/20250528/rossiya-2019660620.html

"Способна уничтожить": на Западе запаниковали из-за преимущества России

"Способна уничтожить": на Западе запаниковали из-за преимущества России - РИА Новости, 28.05.2025

"Способна уничтожить": на Западе запаниковали из-за преимущества России

Россия обладает мощными ракетными и ядерными арсеналами, что позволит ей победить при военном столкновении с НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:48:00+03:00

2025-05-28T20:48:00+03:00

2025-05-28T20:48:00+03:00

россия

москва

европа

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия обладает мощными ракетными и ядерными арсеналами, что позволит ей победить при военном столкновении с НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Все, что я читал о ядерных и ракетных арсеналах России против НАТО за последний год, приводит к одному и тому же выводу. Россия способна уничтожить нас серией разрушительных и обезглавливающих ядерных ударов. Весьма вероятно, что у России есть арсенал гиперзвукового оружия, способного доставить ядерный заряд к любой цели в Западном полушарии, и наши системы даже не смогут его распознать и перехватить", — написал он.Профессор отметил, что Россия, скорее всего, сможет лишить Запад способности нанести второй удар и выйдет победителем в ядерной войне с НАТО."Я настоятельно призываю всех, кто выступает за какой-либо обмен ядерными ударами с Россией, серьезно пересмотреть свою позицию, если, конечно, поражение не входит в их планы", — заключил Малинен.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250528/nato-2019584124.html

https://ria.ru/20250527/nato-2019359894.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, европа, нато, в мире