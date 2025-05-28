"Способна уничтожить": на Западе запаниковали из-за преимущества России
Малинен: Россия способна уничтожить страны Запада в случае конфликта
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия обладает мощными ракетными и ядерными арсеналами, что позволит ей победить при военном столкновении с НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Все, что я читал о ядерных и ракетных арсеналах России против НАТО за последний год, приводит к одному и тому же выводу. Россия способна уничтожить нас серией разрушительных и обезглавливающих ядерных ударов. Весьма вероятно, что у России есть арсенал гиперзвукового оружия, способного доставить ядерный заряд к любой цели в Западном полушарии, и наши системы даже не смогут его распознать и перехватить", — написал он.
Профессор отметил, что Россия, скорее всего, сможет лишить Запад способности нанести второй удар и выйдет победителем в ядерной войне с НАТО.
"Я настоятельно призываю всех, кто выступает за какой-либо обмен ядерными ударами с Россией, серьезно пересмотреть свою позицию, если, конечно, поражение не входит в их планы", — заключил Малинен.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.