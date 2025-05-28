https://ria.ru/20250528/rossiya-2019537016.html
Песков рассказал, что общего у России и США
Песков рассказал, что общего у России и США - РИА Новости, 28.05.2025
Песков рассказал, что общего у России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России, как и у США, есть национальные интересы, которые для российской стороны и президента РФ... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:02:00+03:00
2025-05-28T13:02:00+03:00
2025-05-28T13:02:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России, как и у США, есть национальные интересы, которые для российской стороны и президента РФ Владимира Путина превыше всего. "Определенно имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить (в ходе российско-украинских переговоров - ред.), которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков рассказал, что общего у России и США
Песков: у России и США есть национальные интересы, которыми нельзя жертвовать