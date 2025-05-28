https://ria.ru/20250528/rossiya-2019537016.html

Песков рассказал, что общего у России и США

Песков рассказал, что общего у России и США - РИА Новости, 28.05.2025

Песков рассказал, что общего у России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России, как и у США, есть национальные интересы, которые для российской стороны и президента РФ... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:02:00+03:00

2025-05-28T13:02:00+03:00

2025-05-28T13:02:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России, как и у США, есть национальные интересы, которые для российской стороны и президента РФ Владимира Путина превыше всего. "Определенно имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить (в ходе российско-украинских переговоров - ред.), которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать, исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у Соединенных Штатов, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего, и они превыше всего для нашего президента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, политика