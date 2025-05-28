https://ria.ru/20250528/rossija-2019531807.html
Россия будет продолжать контакты с США, заявил Песков
Россия будет продолжать контакты с США, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025
Россия будет продолжать контакты с США, заявил Песков
Россия будет продолжать контакты с американцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:46:00+03:00
2025-05-28T12:46:00+03:00
2025-05-28T12:47:00+03:00
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия будет продолжать контакты с американцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем продолжать наши контакты с американцами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия будет продолжать контакты с США, заявил Песков
Песков: Россия будет продолжать контакты с американцами