https://ria.ru/20250528/rossija-2019531807.html

Россия будет продолжать контакты с США, заявил Песков

Россия будет продолжать контакты с США, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025

Россия будет продолжать контакты с США, заявил Песков

Россия будет продолжать контакты с американцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:46:00+03:00

2025-05-28T12:46:00+03:00

2025-05-28T12:47:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия будет продолжать контакты с американцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы будем продолжать наши контакты с американцами", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков, в мире