https://ria.ru/20250528/rossija-2019513077.html
Россия не имеет права быть слабой, заявил Нарышкин
Россия не имеет права быть слабой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.05.2025
Россия не имеет права быть слабой, заявил Нарышкин
Россия не имеет права быть слабой и отказываться от собственных ценностей, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:22:00+03:00
2025-05-28T11:22:00+03:00
2025-05-28T11:22:00+03:00
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия не имеет права быть слабой и отказываться от собственных ценностей, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Россия не имеет права быть слабой. Россия не имеет права отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами либерализма и глобализма. История учит, что от прочного положения России зависит безопасность на Евразийском континенте и, в конечном счете, во всем мире", - сказал Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20250527/putin-2019332307.html
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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), форум по международной безопасности в москве — 2025
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Россия не имеет права быть слабой, заявил Нарышкин
Нарышкин: РФ не имеет права быть слабой и отказываться от собственных ценностей