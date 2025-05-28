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В России сократилось число абортов - РИА Новости, 28.05.2025
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02:31 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/rossija-2019460405.html
В России сократилось число абортов
В России сократилось число абортов - РИА Новости, 28.05.2025
В России сократилось число абортов
Количество прерываний беременности в России в прошлом году составило чуть более 335 тысяч случаев, что почти на 25 тысяч меньше, чем в 2023 году, следует из... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T02:31:00+03:00
2025-05-28T02:31:00+03:00
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество прерываний беременности в России в прошлом году составило чуть более 335 тысяч случаев, что почти на 25 тысяч меньше, чем в 2023 году, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, количество прерываний беременности за 2024 год в России составило 338 367 случаев, а в 2023 году - 362 383. Разница находится на уровне 24 016 случаев. При этом снижение продолжается с 2022 года - тогда показатель находился на уровне 395 тысяч. Разница между 2022 и 2023 годами составила почти 33 тысячи.
https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
В России сократилось число абортов

Минздрав: число абортов в России в 2024 году снизилось почти на 25 тысяч

© Фото : Freepik/prostoolehБеременная девушка на прогулке в парке
Беременная девушка на прогулке в парке - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Freepik/prostooleh
Беременная девушка на прогулке в парке . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество прерываний беременности в России в прошлом году составило чуть более 335 тысяч случаев, что почти на 25 тысяч меньше, чем в 2023 году, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, количество прерываний беременности за 2024 год в России составило 338 367 случаев, а в 2023 году - 362 383. Разница находится на уровне 24 016 случаев.
При этом снижение продолжается с 2022 года - тогда показатель находился на уровне 395 тысяч. Разница между 2022 и 2023 годами составила почти 33 тысячи.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Минздрав изменит перечень показаний для аборта
14 марта, 21:59
 
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