https://ria.ru/20250528/rossija-2019460405.html
В России сократилось число абортов
В России сократилось число абортов - РИА Новости, 28.05.2025
В России сократилось число абортов
Количество прерываний беременности в России в прошлом году составило чуть более 335 тысяч случаев, что почти на 25 тысяч меньше, чем в 2023 году, следует из... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T02:31:00+03:00
2025-05-28T02:31:00+03:00
2025-05-28T02:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество прерываний беременности в России в прошлом году составило чуть более 335 тысяч случаев, что почти на 25 тысяч меньше, чем в 2023 году, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, количество прерываний беременности за 2024 год в России составило 338 367 случаев, а в 2023 году - 362 383. Разница находится на уровне 24 016 случаев. При этом снижение продолжается с 2022 года - тогда показатель находился на уровне 395 тысяч. Разница между 2022 и 2023 годами составила почти 33 тысячи.
https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
В России сократилось число абортов
Минздрав: число абортов в России в 2024 году снизилось почти на 25 тысяч