https://ria.ru/20250528/rossija-2019460405.html

В России сократилось число абортов

В России сократилось число абортов - РИА Новости, 28.05.2025

В России сократилось число абортов

Количество прерываний беременности в России в прошлом году составило чуть более 335 тысяч случаев, что почти на 25 тысяч меньше, чем в 2023 году, следует из... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T02:31:00+03:00

2025-05-28T02:31:00+03:00

2025-05-28T02:31:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество прерываний беременности в России в прошлом году составило чуть более 335 тысяч случаев, что почти на 25 тысяч меньше, чем в 2023 году, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, количество прерываний беременности за 2024 год в России составило 338 367 случаев, а в 2023 году - 362 383. Разница находится на уровне 24 016 случаев. При этом снижение продолжается с 2022 года - тогда показатель находился на уровне 395 тысяч. Разница между 2022 и 2023 годами составила почти 33 тысячи.

https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, здоровье - общество