https://ria.ru/20250528/rosaviatsija-2019499243.html
Росавиация напомнила об услугах для пассажиров задержанных рейсов
Росавиация напомнила об услугах для пассажиров задержанных рейсов - РИА Новости, 28.05.2025
Росавиация напомнила об услугах для пассажиров задержанных рейсов
Росавиция напомнила о дополнительных услугах для пассажиров задержанных рейсов на фоне ночных ограничений на полеты с целью обеспечения безопасности, следует из РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:30:00+03:00
2025-05-28T10:30:00+03:00
2025-05-28T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Росавиция напомнила о дополнительных услугах для пассажиров задержанных рейсов на фоне ночных ограничений на полеты с целью обеспечения безопасности, следует из сообщения представителя ведомства. Авиакомпания в случае задержки рейса из-за погодных условий, по техническим причинам или по вине авиакомпании обязана обеспечить для пассажира должна предоставить пассажирам ряд услуг согласно федеральным авиационным правилам (ФАП-82). Сразу же должен быть предоставлен доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет. В случае задержки рейса на два и более часов пассажирам положены два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, а также прохладительные напитки. Горячее питание предоставляется при ожиданий отправления рейса более четырех часов (далее в дневное время - каждые шесть часов, в ночное время - каждые восемь часов). Размещение в гостинице положено при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время. Багаж пассажиров хранится бесплатно.
https://ria.ru/20250528/aeroflot-2019472390.html
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация напомнила об услугах для пассажиров задержанных рейсов
Росавиация напомнила о дополнительных услугах для пассажиров задержанных рейсов
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Росавиция напомнила о дополнительных услугах для пассажиров задержанных рейсов на фоне ночных ограничений на полеты с целью обеспечения безопасности, следует из сообщения представителя ведомства.
Авиакомпания в случае задержки рейса из-за погодных условий, по техническим причинам или по вине авиакомпании обязана обеспечить для пассажира должна предоставить пассажирам ряд услуг согласно федеральным авиационным правилам (ФАП-82).
Сразу же должен быть предоставлен доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет. В случае задержки рейса на два и более часов пассажирам положены два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, а также прохладительные напитки.
Горячее питание предоставляется при ожиданий отправления рейса более четырех часов (далее в дневное время - каждые шесть часов, в ночное время - каждые восемь часов).
Размещение в гостинице положено при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время. Багаж пассажиров хранится бесплатно.