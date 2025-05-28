https://ria.ru/20250528/rosaviatsija-2019499243.html

Росавиация напомнила об услугах для пассажиров задержанных рейсов

Росавиация напомнила об услугах для пассажиров задержанных рейсов - РИА Новости, 28.05.2025

Росавиация напомнила об услугах для пассажиров задержанных рейсов

Росавиция напомнила о дополнительных услугах для пассажиров задержанных рейсов на фоне ночных ограничений на полеты с целью обеспечения безопасности, следует из РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:30:00+03:00

2025-05-28T10:30:00+03:00

2025-05-28T10:30:00+03:00

туризм

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Росавиция напомнила о дополнительных услугах для пассажиров задержанных рейсов на фоне ночных ограничений на полеты с целью обеспечения безопасности, следует из сообщения представителя ведомства. Авиакомпания в случае задержки рейса из-за погодных условий, по техническим причинам или по вине авиакомпании обязана обеспечить для пассажира должна предоставить пассажирам ряд услуг согласно федеральным авиационным правилам (ФАП-82). Сразу же должен быть предоставлен доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет. В случае задержки рейса на два и более часов пассажирам положены два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, а также прохладительные напитки. Горячее питание предоставляется при ожиданий отправления рейса более четырех часов (далее в дневное время - каждые шесть часов, в ночное время - каждые восемь часов). Размещение в гостинице положено при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время. Багаж пассажиров хранится бесплатно.

https://ria.ru/20250528/aeroflot-2019472390.html

https://ria.ru/20250528/aeroport-2019475558.html

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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)