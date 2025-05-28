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Российские и египетские компании обсудят сотрудничество в Каире - РИА Новости, 28.05.2025
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17:48 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/rets-2019614637.html
Российские и египетские компании обсудят сотрудничество в Каире
Российские и египетские компании обсудят сотрудничество в Каире - РИА Новости, 28.05.2025
Российские и египетские компании обсудят сотрудничество в Каире
Полтора десятка российских компаний прибыли в Каир с бизнес-миссией для развития деловых отношений с египетскими партнерами, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:48:00+03:00
2025-05-28T17:48:00+03:00
экономика
каир (город)
россия
египет
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Полтора десятка российских компаний прибыли в Каир с бизнес-миссией для развития деловых отношений с египетскими партнерами, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Бизнес-миссия продлится два дня, 28 и 29 мая. Организатор миссии, Российский экспортный центр, запланировал для бизнеса порядка 120 целевых встреч", - говорится в сообщении.Бизнес-миссия выступает площадкой для проведения продуктивных деловых переговоров, развития торговых отношений между российскими и египетскими компаниями, а также продвижения на египетский рынок качественных продуктов и уникальных решений под национальным брендом "Сделано в России".В частности, в Каир приехали IT-компании, производители медицинского и нефтегазового оборудования, строительных материалов, продуктов питания и не только. Например, египетские партнеры могут ознакомиться с российскими решениями для автоматизации логистики, экологичными товарами для здоровья и красоты и многим другим.Египет исторически является одним из ключевых партнеров России в Африке и на Ближнем Востоке. Организация Российским экспортным центром зарубежных бизнес-миссий, а также коллективных экспозиций под национальным брендом на крупнейших международных выставках является частью государственной программы "Сделано в России", способствует развитию как торгово-экономического, так и культурно-просветительского сотрудничества между Россией и Египтом.РЭЦ напомнил, что организация бизнес-миссий за рубеж - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки. РЭЦ оказывает участникам миссий комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними.
https://ria.ru/20250528/amurekspo-2019565063.html
https://ria.ru/20250526/rets-2019061816.html
каир (город)
россия
египет
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экономика, каир (город), россия, египет, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Каир (город), Россия, Египет, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Российские и египетские компании обсудят сотрудничество в Каире

РЭЦ: полтора десятка российских компаний прибыли в Каир с бизнес-миссией

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Каир. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Полтора десятка российских компаний прибыли в Каир с бизнес-миссией для развития деловых отношений с египетскими партнерами, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Бизнес-миссия продлится два дня, 28 и 29 мая. Организатор миссии, Российский экспортный центр, запланировал для бизнеса порядка 120 целевых встреч", - говорится в сообщении.
Российско-китайский экономический форум АмурЭкспо - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Школа экспорта РЭЦ приняла участие в экономическом форуме "АмурЭкспо"
Вчера, 15:15
Бизнес-миссия выступает площадкой для проведения продуктивных деловых переговоров, развития торговых отношений между российскими и египетскими компаниями, а также продвижения на египетский рынок качественных продуктов и уникальных решений под национальным брендом "Сделано в России".
В частности, в Каир приехали IT-компании, производители медицинского и нефтегазового оборудования, строительных материалов, продуктов питания и не только. Например, египетские партнеры могут ознакомиться с российскими решениями для автоматизации логистики, экологичными товарами для здоровья и красоты и многим другим.
Египет исторически является одним из ключевых партнеров России в Африке и на Ближнем Востоке. Организация Российским экспортным центром зарубежных бизнес-миссий, а также коллективных экспозиций под национальным брендом на крупнейших международных выставках является частью государственной программы "Сделано в России", способствует развитию как торгово-экономического, так и культурно-просветительского сотрудничества между Россией и Египтом.
РЭЦ напомнил, что организация бизнес-миссий за рубеж - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки. РЭЦ оказывает участникам миссий комплексную организационную и экспертную поддержку, софинансирует затраты, осуществляет поиск потенциальных зарубежных партнеров и организует переговоры с ними.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
РЭЦ рассказал об инструментах по выходу на зарубежные рынки
26 мая, 10:57
 
ЭкономикаКаир (город)РоссияЕгипетРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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