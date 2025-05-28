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Песков высказался о месте следующей встречи России и Украины
Песков высказался о месте следующей встречи России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025
Песков высказался о месте следующей встречи России и Украины
Решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной в настоящий момент не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:49:00+03:00
2025-05-28T12:49:00+03:00
2025-05-28T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной в настоящий момент не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент не принималось каких-либо решений о месте проведения следующего раунда переговоров", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как смотрят в Кремле на заявление посланника США Кита Келлога о возможности провести следующий раунд переговоров России и Украины в Женеве.
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Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Кит Келлог, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Песков высказался о месте следующей встречи России и Украины
Песков: решение о месте следующей встречи России и Украины не принималось