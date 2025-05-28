https://ria.ru/20250528/reshenie-2019532503.html

Песков высказался о месте следующей встречи России и Украины

Песков высказался о месте следующей встречи России и Украины - РИА Новости, 28.05.2025

Песков высказался о месте следующей встречи России и Украины

Решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной в настоящий момент не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:49:00+03:00

2025-05-28T12:49:00+03:00

2025-05-28T12:49:00+03:00

россия

украина

сша

дмитрий песков

кит келлог

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной в настоящий момент не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент не принималось каких-либо решений о месте проведения следующего раунда переговоров", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как смотрят в Кремле на заявление посланника США Кита Келлога о возможности провести следующий раунд переговоров России и Украины в Женеве.

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019498349.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, дмитрий песков, кит келлог, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире