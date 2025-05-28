В Раде высказались о решении Запада по дальнобойным ракетам для Украины
Депутат Рады Мережко: шаг Запада по ракетам мало что значит из-за их дефицита
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Снятие ограничений Германией и Францией с военных поставок Украине мало что значит на фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у Киева, сообщило издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко.
"Поддержка от сторонников Киева в отношении пуска поставленных НАТО ракет большой дальности вглубь России мало что значит, если запас подобного оружия у Украины уменьшается", — указано в материале.
Мережко добавил, что для Киева значение имеет запас ракет, а не публичные заявления о его использовании.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, а Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Во вторник политик отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Украине оружия приняли еще несколько месяцев назад.
При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль сообщил, что, вопреки словам Мерца, Берлин не менял позиции по поставкам вооружений для ВСУ.
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что есть "много аргументов" против такого шага.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.