https://ria.ru/20250528/raschety-2019468444.html

Расчеты "Мста-С" уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчеты "Мста-С" уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025

Расчеты "Мста-С" уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки "Запад" уничтожили командный пункт, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:07:00+03:00

2025-05-28T05:07:00+03:00

2025-05-28T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки "Запад" уничтожили командный пункт, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России. "Работаем в основном по пехоте, бронетехнике, опорным пунктам и артиллерийским установкам. От поступления цели до ее уничтожения уходит пять минут", - рассказал командир самоходной гаубицы "Мста-С" с позывным "Брат". Отмечается, что расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" выполняют боевые задачи с самого начала специальной военной операции. Артиллеристы не раз были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)