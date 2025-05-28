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Расчеты "Мста-С" уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025
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05:07 28.05.2025
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Расчеты "Мста-С" уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО
Расчеты "Мста-С" уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025
Расчеты "Мста-С" уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО
Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки "Запад" уничтожили командный пункт, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:07:00+03:00
2025-05-28T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки "Запад" уничтожили командный пункт, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России. "Работаем в основном по пехоте, бронетехнике, опорным пунктам и артиллерийским установкам. От поступления цели до ее уничтожения уходит пять минут", - рассказал командир самоходной гаубицы "Мста-С" с позывным "Брат". Отмечается, что расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" выполняют боевые задачи с самого начала специальной военной операции. Артиллеристы не раз были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты "Мста-С" уничтожили командный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчеты "Мста-С" уничтожили командный пункт и опорные пункты ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" .
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С . - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" .. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки "Запад" уничтожили командный пункт, опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
"Работаем в основном по пехоте, бронетехнике, опорным пунктам и артиллерийским установкам. От поступления цели до ее уничтожения уходит пять минут", - рассказал командир самоходной гаубицы "Мста-С" с позывным "Брат".
Отмечается, что расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" выполняют боевые задачи с самого начала специальной военной операции. Артиллеристы не раз были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами.
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