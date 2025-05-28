https://ria.ru/20250528/rakety-2019647679.html

Большинство немцев против отправки Киеву ракет Taurus, считает эксперт

Большинство немцев против отправки Киеву ракет Taurus, считает эксперт - РИА Новости, 28.05.2025

Большинство немцев против отправки Киеву ракет Taurus, считает эксперт

Правительство Германии фальсифицирует опросы, согласно которым граждане ФРГ поддерживают отправку Украине дальнобойных ракет Taurus, большинство немцев –... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:33:00+03:00

2025-05-28T19:33:00+03:00

2025-05-28T19:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

германия

украина

игорь коротченко

штеффен котре

киев

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство Германии фальсифицирует опросы, согласно которым граждане ФРГ поддерживают отправку Украине дальнобойных ракет Taurus, большинство немцев – прагматики, они понимают, что это приведет к эскалации, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Депутат от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре заявила агентству Sputnik, что для отправки на Украину крылатых ракет Taurus руководство ФРГ использует сомнительные опросы, согласно которым, 51% немцев — за поставки дальнобойных ракет киевскому режиму. При этом еще в марте большинство немцев (64%) высказалось против поставок Taurus Украине, такие результаты были получены в ходе опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV. "Большинство немцев, будучи прагматиками, прекрасно понимают, что продолжение курса на конфронтацию, на превращение Германии в военный лагерь, будет означать потерю рабочих мест, резкое снижение жизненного уровня всех без исключения категорий населения, закрытие промышленных производств и переход Германии из высокоразвитой промышленной державы во второстепенную страну Евросоюза с потерей многих интеллектуальных и промышленных компетенций", - сказал Коротченко. По его словам, немцы понимают, что передача ракет Taurus будет означать эскалацию конфликта и принесет новые риски военного, политического и экономического характера. "Исходим из того, что данные опросы сфальсифицированы либо правящей германской коалицией, либо окружением Мерца для того, чтобы попытаться легитимизировать решение о передаче указанного вида оружия Украине", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html

https://ria.ru/20250528/merts-2019577013.html

германия

украина

киев

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германия, украина, игорь коротченко, штеффен котре, киев