https://ria.ru/20250528/rada-2019500136.html

В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы

В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы - РИА Новости, 28.05.2025

В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы

Украину в ближайшие годы ждут продвижение российских войск на востоке и смена государственных систем, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:33:00+03:00

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2025-05-28T10:33:00+03:00

в мире

украина

лондон

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украину в ближайшие годы ждут продвижение российских войск на востоке и смена государственных систем, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. "Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке... Смена государственных систем. Все это произойдет очень быстро... Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, на которую мы способны. И надо удержаться… Украины, которую мы знали, уже нет и никогда-никогда не будет — забудьте", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018546123.html

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в мире, украина, лондон, валерий залужный, вооруженные силы украины