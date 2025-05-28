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В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы - РИА Новости, 28.05.2025
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10:33 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/rada-2019500136.html
В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы
В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы - РИА Новости, 28.05.2025
В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы
Украину в ближайшие годы ждут продвижение российских войск на востоке и смена государственных систем, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:33:00+03:00
2025-05-28T10:33:00+03:00
в мире
украина
лондон
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украину в ближайшие годы ждут продвижение российских войск на востоке и смена государственных систем, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. "Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке... Смена государственных систем. Все это произойдет очень быстро... Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, на которую мы способны. И надо удержаться… Украины, которую мы знали, уже нет и никогда-никогда не будет — забудьте", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018546123.html
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в мире, украина, лондон, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Лондон, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы

Безуглая: Украину ждут продвижение ВС РФ и смена государственной системы

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украину в ближайшие годы ждут продвижение российских войск на востоке и смена государственных систем, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
"Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке... Смена государственных систем. Все это произойдет очень быстро... Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, на которую мы способны. И надо удержаться… Украины, которую мы знали, уже нет и никогда-никогда не будет — забудьте", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 годов.
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В миреУкраинаЛондонВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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