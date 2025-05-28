https://ria.ru/20250528/rada-2019467105.html

В Раде раскрыли новый способ завершения конфликта с Россией

В Раде раскрыли новый способ завершения конфликта с Россией - РИА Новости, 28.05.2025

В Раде раскрыли новый способ завершения конфликта с Россией

Так называемый коллективный Зеленский стал основным препятствием к миру, но его можно легко устранить, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:33:00+03:00

2025-05-28T04:33:00+03:00

2025-05-28T05:45:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Так называемый коллективный Зеленский стал основным препятствием к миру, но его можно легко устранить, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на YouTube."Хорошо, что Российская Федерация предоставляет дипломатические возможности по достижению мира вопреки всем препятствиям. Можно сделать вывод, что со стороны России есть системный подход, связанный с дипломатическим урегулированием конфликта", — сказал он.Парламентарий также отмечает, что на Украине есть так называемый коллективный Зеленский, то есть группа украинских чиновников вместе с главой киевского режима, которые стали исполнителями воли Запада, По его словам, именно они саботируют все попытки урегулирования."Есть реальная формула завершения конфликта за 24 часа, которую можно реализовать <…> В один день происходит отстранение Зеленского и его топ-менеджмента, в Раде выбирают нового главу парламента, главкома ВСУ и формируют новый кабинет министров. Затем создается реальная переговорная группа и начинается настоящий переговорный процесс. И уже на этой основе произойдет полная перезагрузка отношений с Россией", — заключил Дмитрук.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава киевского режима утверждал, что голосование сейчас несвоевременно.

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https://ria.ru/20250528/finansirovanie-2019461399.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины