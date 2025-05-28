Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли новый способ завершения конфликта с Россией - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 28.05.2025 (обновлено: 05:45 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/rada-2019467105.html
В Раде раскрыли новый способ завершения конфликта с Россией
В Раде раскрыли новый способ завершения конфликта с Россией - РИА Новости, 28.05.2025
В Раде раскрыли новый способ завершения конфликта с Россией
Так называемый коллективный Зеленский стал основным препятствием к миру, но его можно легко устранить, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:33:00+03:00
2025-05-28T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Так называемый коллективный Зеленский стал основным препятствием к миру, но его можно легко устранить, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на YouTube."Хорошо, что Российская Федерация предоставляет дипломатические возможности по достижению мира вопреки всем препятствиям. Можно сделать вывод, что со стороны России есть системный подход, связанный с дипломатическим урегулированием конфликта", — сказал он.Парламентарий также отмечает, что на Украине есть так называемый коллективный Зеленский, то есть группа украинских чиновников вместе с главой киевского режима, которые стали исполнителями воли Запада, По его словам, именно они саботируют все попытки урегулирования."Есть реальная формула завершения конфликта за 24 часа, которую можно реализовать &lt;…&gt; В один день происходит отстранение Зеленского и его топ-менеджмента, в Раде выбирают нового главу парламента, главкома ВСУ и формируют новый кабинет министров. Затем создается реальная переговорная группа и начинается настоящий переговорный процесс. И уже на этой основе произойдет полная перезагрузка отношений с Россией", — заключил Дмитрук.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава киевского режима утверждал, что голосование сейчас несвоевременно.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
https://ria.ru/20250528/finansirovanie-2019461399.html
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b81d76019cd0864ece3bf2b23b7eafe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде раскрыли новый способ завершения конфликта с Россией

Депутат Рады Дмитрук призвал отстранить Зеленского и его соратников от власти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Так называемый коллективный Зеленский стал основным препятствием к миру, но его можно легко устранить, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на YouTube.
"Хорошо, что Российская Федерация предоставляет дипломатические возможности по достижению мира вопреки всем препятствиям. Можно сделать вывод, что со стороны России есть системный подход, связанный с дипломатическим урегулированием конфликта", — сказал он.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины
Вчера, 19:21
Парламентарий также отмечает, что на Украине есть так называемый коллективный Зеленский, то есть группа украинских чиновников вместе с главой киевского режима, которые стали исполнителями воли Запада, По его словам, именно они саботируют все попытки урегулирования.
"Есть реальная формула завершения конфликта за 24 часа, которую можно реализовать <…> В один день происходит отстранение Зеленского и его топ-менеджмента, в Раде выбирают нового главу парламента, главкома ВСУ и формируют новый кабинет министров. Затем создается реальная переговорная группа и начинается настоящий переговорный процесс. И уже на этой основе произойдет полная перезагрузка отношений с Россией", — заключил Дмитрук.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Пережить год": в Британии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
02:58
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава киевского режима утверждал, что голосование сейчас несвоевременно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала