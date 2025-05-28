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ПВО сбила 23 украинских беспилотника над Орловской областью
ПВО сбила 23 украинских беспилотника над Орловской областью - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила 23 украинских беспилотника над Орловской областью
Силами ПВО уничтожены 23 вражеских БПЛА над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:05:00+03:00
2025-05-28T09:05:00+03:00
2025-05-28T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей клычков
орловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 23 вражеских БПЛА над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава региона Андрей Клычков. "За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 23 вражеских БПЛА. По предварительной информации повреждений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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андрей клычков, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Клычков, Орловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
ПВО сбила 23 украинских беспилотника над Орловской областью
Силами ПВО уничтожены 23 вражеских БПЛА над Орловской областью