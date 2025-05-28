https://ria.ru/20250528/pvo-2019480234.html

Силы ПВО за ночь сбили 296 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 296 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025

Силы ПВО за ночь сбили 296 украинских беспилотников

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и еще 12 областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:43:00+03:00

2025-05-28T08:43:00+03:00

2025-05-28T11:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

тульская область

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и еще 12 областями, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей", — отметили в ведомстве.Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье за ночь сбили 42 БПЛА. Для обеспечения безопасности до 7:15 утра действовали временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.В последние дни украинские военные нарастили удары по российским регионам. При этом, как отметили накануне в Минобороны, боевики ВСУ бьют по гражданским объектам. В ведомстве указали, что киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования.В свою очередь, российские военные в ответ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.

https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html

https://ria.ru/20250528/rada-2019467105.html

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

московская область (подмосковье)

тульская область

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московская область (подмосковье), тульская область, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)