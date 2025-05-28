https://ria.ru/20250528/pvo-2019480234.html
Силы ПВО за ночь сбили 296 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 296 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО за ночь сбили 296 украинских беспилотников
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и еще 12 областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:43:00+03:00
2025-05-28T08:43:00+03:00
2025-05-28T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
тульская область
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и еще 12 областями, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей", — отметили в ведомстве.Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье за ночь сбили 42 БПЛА. Для обеспечения безопасности до 7:15 утра действовали временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.В последние дни украинские военные нарастили удары по российским регионам. При этом, как отметили накануне в Минобороны, боевики ВСУ бьют по гражданским объектам. В ведомстве указали, что киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования.В свою очередь, российские военные в ответ нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.
https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html
https://ria.ru/20250528/rada-2019467105.html
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московская область (подмосковье), тульская область, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Тульская область, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)