https://ria.ru/20250528/pvo-2019473413.html
В Ивановской области уничтожили беспилотник
В Ивановской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 28.05.2025
В Ивановской области уничтожили беспилотник
Беспилотник уничтожен в Шуйском районе Ивановской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:12:00+03:00
2025-05-28T07:12:00+03:00
2025-05-28T07:12:00+03:00
происшествия
шуйский район
ивановская область
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Шуйском районе Ивановской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. "Минувшей ночью в Шуйском районе за пределами населённых пунктов уничтожен БПЛА. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении регионального правительства. Кроме того, режим опасности БПЛА сохраняется. Отмечается, что на месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шуйский район
ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шуйский район, ивановская область
Происшествия, Шуйский район, Ивановская область
В Ивановской области уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили уничтожили беспилотник в Шуйском районе Ивановской области