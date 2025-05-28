https://ria.ru/20250528/pvo-2019473413.html

В Ивановской области уничтожили беспилотник

В Ивановской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 28.05.2025

В Ивановской области уничтожили беспилотник

Беспилотник уничтожен в Шуйском районе Ивановской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:12:00+03:00

2025-05-28T07:12:00+03:00

2025-05-28T07:12:00+03:00

происшествия

шуйский район

ивановская область

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Шуйском районе Ивановской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в правительстве региона в Telegram-канале. "Минувшей ночью в Шуйском районе за пределами населённых пунктов уничтожен БПЛА. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении регионального правительства. Кроме того, режим опасности БПЛА сохраняется. Отмечается, что на месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шуйский район

ивановская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шуйский район, ивановская область