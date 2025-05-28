https://ria.ru/20250528/pvo-2019473239.html

В Калужской области уничтожили 15 беспилотников

В Калужской области уничтожили 15 беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025

В Калужской области уничтожили 15 беспилотников

Силы ПО уничтожили за ночь 15 беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:05:00+03:00

2025-05-28T07:05:00+03:00

2025-05-28T07:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

жуковский

тарусский район

владислав шапша

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПО уничтожили за ночь 15 беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Силами ПВО ночью 28 мая на территории региона были уничтожены 15 БПЛА. Они были уничтожены на территории Думиничского, Козельского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Тарусского районов и на окраине города Обнинска", - написал он. Отмечается, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

жуковский

тарусский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калужская область, жуковский, тарусский район, владислав шапша