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В Калужской области уничтожили 15 беспилотников
В Калужской области уничтожили 15 беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025
В Калужской области уничтожили 15 беспилотников
Силы ПО уничтожили за ночь 15 беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:05:00+03:00
2025-05-28T07:05:00+03:00
2025-05-28T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
жуковский
тарусский район
владислав шапша
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПО уничтожили за ночь 15 беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Силами ПВО ночью 28 мая на территории региона были уничтожены 15 БПЛА. Они были уничтожены на территории Думиничского, Козельского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Тарусского районов и на окраине города Обнинска", - написал он. Отмечается, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, жуковский, тарусский район, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Жуковский, Тарусский район, Владислав Шапша
В Калужской области уничтожили 15 беспилотников
Шапша: силы ПВО уничтожили за ночь 15 беспилотников в Калужской области