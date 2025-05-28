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В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников
В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025
В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников
Средствами РЭБ в Смоленской области ночью были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщает губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:18:00+03:00
2025-05-28T03:18:00+03:00
2025-05-28T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Средствами РЭБ в Смоленской области ночью были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщает губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Уважаемые смоляне! Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА", - написал он. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников
Смоленский губернатор Анохин: в регионе ночью уничтожили 11 украинских БПЛА