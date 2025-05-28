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В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников

В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025

В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников

Средствами РЭБ в Смоленской области ночью были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщает губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:18:00+03:00

2025-05-28T03:18:00+03:00

2025-05-28T03:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Средствами РЭБ в Смоленской области ночью были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщает губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Уважаемые смоляне! Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА", - написал он. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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Дарья Буймова

смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность