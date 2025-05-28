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В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:18 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/pvo-2019462676.html
В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников
В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.05.2025
В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников
Средствами РЭБ в Смоленской области ночью были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщает губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:18:00+03:00
2025-05-28T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Средствами РЭБ в Смоленской области ночью были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщает губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Уважаемые смоляне! Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА", - написал он. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы.
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смоленская область
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смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Смоленской области ночью уничтожили 11 украинских беспилотников

Смоленский губернатор Анохин: в регионе ночью уничтожили 11 украинских БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами.
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами.. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Средствами РЭБ в Смоленской области ночью были подавлены 11 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщает губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Уважаемые смоляне! Сегодня ночью средствами РЭБ Министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА", - написал он.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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