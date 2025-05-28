https://ria.ru/20250528/pvo-2019456562.html

Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО

Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025

Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки "Центр" сбил украинского аса в небе над зоной СВО, рассказал командир расчета Антон Осипов в интервью... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:13:00+03:00

2025-05-28T01:13:00+03:00

2025-05-28T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

пво вс россии

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки "Центр" сбил украинского аса в небе над зоной СВО, рассказал командир расчета Антон Осипов в интервью телеканалу "Звезда"."Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела", — считает он.Командир расчета отметил, что пилот истребителя вел себя вызывающе, намеренно подставляясь под прицел российских систем ПВО, и некоторое время ему удавалось уходить из под огня.Система "Бук-М3" предназначена для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), пво вс россии