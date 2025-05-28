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Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО
Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025
Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО
Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки "Центр" сбил украинского аса в небе над зоной СВО, рассказал командир расчета Антон Осипов в интервью... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:13:00+03:00
2025-05-28T01:13:00+03:00
2025-05-28T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
пво вс россии
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки "Центр" сбил украинского аса в небе над зоной СВО, рассказал командир расчета Антон Осипов в интервью телеканалу "Звезда"."Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела", — считает он.Командир расчета отметил, что пилот истребителя вел себя вызывающе, намеренно подставляясь под прицел российских систем ПВО, и некоторое время ему удавалось уходить из под огня.Система "Бук-М3" предназначена для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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безопасность, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), пво вс россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Бук (зенитный ракетный комплекс), ПВО ВС России
Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО
Группировка "Центр" сбила Миг-29 ВСУ, который подставлялся под прицел ПВО