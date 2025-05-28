Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 28.05.2025 (обновлено: 10:58 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pvo-2019456562.html
Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО
Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2025
Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО
Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки "Центр" сбил украинского аса в небе над зоной СВО, рассказал командир расчета Антон Осипов в интервью... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:13:00+03:00
2025-05-28T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
пво вс россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e47d6f56de1ce2a68c78a77f7e232b.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки "Центр" сбил украинского аса в небе над зоной СВО, рассказал командир расчета Антон Осипов в интервью телеканалу "Звезда"."Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела", — считает он.Командир расчета отметил, что пилот истребителя вел себя вызывающе, намеренно подставляясь под прицел российских систем ПВО, и некоторое время ему удавалось уходить из под огня.Система "Бук-М3" предназначена для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e9abbac2180ac415cee9e03f7a8755b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), пво вс россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Бук (зенитный ракетный комплекс), ПВО ВС России
Группировка войск "Центр" сбила украинского аса в зоне СВО

Группировка "Центр" сбила Миг-29 ВСУ, который подставлялся под прицел ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" на боевом дежурстве
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" на боевом дежурстве . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" группировки "Центр" сбил украинского аса в небе над зоной СВО, рассказал командир расчета Антон Осипов в интервью телеканалу "Звезда".
"Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела", — считает он.
Командир расчета отметил, что пилот истребителя вел себя вызывающе, намеренно подставляясь под прицел российских систем ПВО, и некоторое время ему удавалось уходить из под огня.
Система "Бук-М3" предназначена для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)ПВО ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала