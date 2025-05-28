https://ria.ru/20250528/pvo-2019454982.html
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:45:00+03:00
2025-05-28T00:45:00+03:00
2025-05-28T00:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на столицу."Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву", - написал он.Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
https://ria.ru/20250528/pvo-2019454312.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку двух БПЛА, летевших на Москву