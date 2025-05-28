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Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 28.05.2025 (обновлено: 00:45 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pvo-2019454312.html
Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА
Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА
Силы ПВО ликвидировали 112 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:36:00+03:00
2025-05-28T00:45:00+03:00
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
калужская область
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силы ПВО ликвидировали 112 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."C 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом 59 из них сбили в Брянской области. Помимо этого:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, калужская область, брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, тульская область, курская область, орловская область, беспилотники
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Тульская область, Курская область, Орловская область, Беспилотники
Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА

Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА над шестью регионами России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силы ПВО ликвидировали 112 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
"C 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
При этом 59 из них сбили в Брянской области. Помимо этого:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКалужская областьБрянская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныТульская областьКурская областьОрловская областьБеспилотники
 
 
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