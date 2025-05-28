https://ria.ru/20250528/pvo-2019454312.html

Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА

Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА - РИА Новости, 28.05.2025

Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА

Силы ПВО ликвидировали 112 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:36:00+03:00

2025-05-28T00:36:00+03:00

2025-05-28T00:45:00+03:00

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безопасность

специальная военная операция на украине

калужская область

брянская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силы ПВО ликвидировали 112 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."C 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом 59 из них сбили в Брянской области. Помимо этого:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, калужская область, брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, тульская область, курская область, орловская область, беспилотники