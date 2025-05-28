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Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА
Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА - РИА Новости, 28.05.2025
Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА
Силы ПВО ликвидировали 112 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:36:00+03:00
2025-05-28T00:36:00+03:00
2025-05-28T00:45:00+03:00
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
калужская область
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силы ПВО ликвидировали 112 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны."C 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом 59 из них сбили в Брянской области. Помимо этого:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА
Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских БПЛА над шестью регионами России