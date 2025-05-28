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ПВО сбила 83 украинских БПЛА над Брянской областью
ПВО сбила 83 украинских БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила 83 украинских БПЛА над Брянской областью
Силами ПВО уничтожены 83 беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:11:00+03:00
2025-05-28T09:11:00+03:00
2025-05-28T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 83 беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы совершили очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Всего со вчерашнего вечера и в течение ночи силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила 83 украинских БПЛА над Брянской областью
Силами ПВО 83 беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью