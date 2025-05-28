https://ria.ru/20250528/pvo--2019483714.html

ПВО сбила 83 украинских БПЛА над Брянской областью

ПВО сбила 83 украинских БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 28.05.2025

ПВО сбила 83 украинских БПЛА над Брянской областью

Силами ПВО уничтожены 83 беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:11:00+03:00

2025-05-28T09:11:00+03:00

2025-05-28T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 83 беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы совершили очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Всего со вчерашнего вечера и в течение ночи силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность