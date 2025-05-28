ПВО сбила 296 украинских БПЛА над Россией за ночь
Силы ПВО сбили над Россией за ночь 296 БПЛА
ПВО России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и 12 областями России, сообщило Минобороны.
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"В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.
Беспилотники сбили над:
- Московским регионом;
- Брянской областью;
- Белгородской областью;
- Владимирской областью;
- Воронежской областью;
- Ивановской областью;
- Калужской областью;
- Курской областью;
- Орловской областью;
- Рязанской областью;
- Смоленской областью;
- Тверской областью;
- Тульской областью.
Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье за ночь сбили 42 БПЛА.
В последние дни украинские военные нарастили атаки по российским регионам, нанося удары по гражданским объектам. Как отметили накануне в Минобороны, киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования конфликта.
В свою очередь, российские военные в ответ нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками, поразив исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.
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