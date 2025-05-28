https://ria.ru/20250528/pvo--2019479519.html

ПВО сбила 296 украинских БПЛА над Россией за ночь

ПВО сбила 296 украинских БПЛА над Россией за ночь - РИА Новости, 28.05.2025

ПВО сбила 296 украинских БПЛА над Россией за ночь

Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и 12 областями России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:36:00+03:00

2025-05-28T08:36:00+03:00

2025-05-28T10:37:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и 12 областями России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Беспилотники сбили над:Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье за ночь сбили 42 БПЛА.В последние дни украинские военные нарастили атаки по российским регионам, нанося удары по гражданским объектам. Как отметили накануне в Минобороны, киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования конфликта.В свою очередь, российские военные в ответ нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками, поразив исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.

https://ria.ru/20250527/polsha-2019157717.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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