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ПВО сбила 296 украинских БПЛА над Россией за ночь - РИА Новости, 28.05.2025
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08:36 28.05.2025 (обновлено: 10:37 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pvo--2019479519.html
ПВО сбила 296 украинских БПЛА над Россией за ночь
ПВО сбила 296 украинских БПЛА над Россией за ночь - РИА Новости, 28.05.2025
ПВО сбила 296 украинских БПЛА над Россией за ночь
Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и 12 областями России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:36:00+03:00
2025-05-28T10:37:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и 12 областями России, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — отметили в ведомстве.Беспилотники сбили над:Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье за ночь сбили 42 БПЛА.В последние дни украинские военные нарастили атаки по российским регионам, нанося удары по гражданским объектам. Как отметили накануне в Минобороны, киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования конфликта.В свою очередь, российские военные в ответ нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками, поразив исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.
https://ria.ru/20250527/polsha-2019157717.html
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россия, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ПВО сбила 296 украинских БПЛА над Россией за ночь

Силы ПВО сбили над Россией за ночь 296 БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотников над Московским регионом и 12 областями России, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.

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Беспилотники сбили над:
  • Московским регионом;
  • Брянской областью;
  • Белгородской областью;
  • Владимирской областью;
  • Воронежской областью;
  • Ивановской областью;
  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • Орловской областью;
  • Рязанской областью;
  • Смоленской областью;
  • Тверской областью;
  • Тульской областью.
Как уточнял губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье за ночь сбили 42 БПЛА.
В последние дни украинские военные нарастили атаки по российским регионам, нанося удары по гражданским объектам. Как отметили накануне в Минобороны, киевский режим пошел на такие провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования конфликта.
В свою очередь, российские военные в ответ нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками, поразив исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
В Минобороны подчеркнули, что армия продолжит нанесение ответных ударов при любых новых террористических атаках и провокациях киевского режима.
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