https://ria.ru/20250528/putin-2019665172.html

Путин попросил Собянина обратить внимание на транспорт для инвалидов

Путин попросил Собянина обратить внимание на транспорт для инвалидов - РИА Новости, 28.05.2025

Путин попросил Собянина обратить внимание на транспорт для инвалидов

Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина обратить внимание на адаптацию транспорта для людей с инвалидностью, подчеркнув, что Москва РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T21:36:00+03:00

2025-05-28T21:36:00+03:00

2025-05-28T21:36:00+03:00

общество

москва

россия

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина обратить внимание на адаптацию транспорта для людей с инвалидностью, подчеркнув, что Москва - большой город. В рамках совета по развитию физической культуры и спорта Собянин доложил президенту о ситуации с доступностью занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья в столице. "На транспорт обратите внимание тоже, Москва всё-таки огромный мегаполис. Добраться из одного конца города в другой не так просто даже людям без всяких ограничений по здоровью", - сказал Путин, обращаясь к Собянину.

https://ria.ru/20250527/putin-2019358087.html

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общество, москва, россия, сергей собянин, владимир путин