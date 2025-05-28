https://ria.ru/20250528/putin-2019663619.html

Путин рассказал, сколько россиян сталкиваются с ограничениями по здоровью

Путин рассказал, сколько россиян сталкиваются с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 28.05.2025

Путин рассказал, сколько россиян сталкиваются с ограничениями по здоровью

В России около 11 миллионов граждан сталкиваются с теми или иными ограничениями по здоровью и инвалидностью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T21:23:00+03:00

2025-05-28T21:23:00+03:00

2025-05-28T21:23:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В России около 11 миллионов граждан сталкиваются с теми или иными ограничениями по здоровью и инвалидностью, заявил президент РФ Владимир Путин. "С теми или иными ограничениями по здоровью, инвалидностью у нас сталкиваются около 11 миллионов граждан, причем более 7 миллионов из них не имеют медицинских противопоказаний для занятия спортом. Напротив, многим он даже рекомендован для восстановления и укрепления здоровья, для того, чтобы, несмотря на недуг, вести полноценный образ жизни", - сказал Путин во время совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250528/putin-2019661304.html

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2025

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общество, россия, владимир путин