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Путин согласился включить помощь в реабилитации инвалидов в госуслуги
Путин согласился включить помощь в реабилитации инвалидов в госуслуги - РИА Новости, 28.05.2025
Путин согласился включить помощь в реабилитации инвалидов в госуслуги
Президент России Владимир Путин согласен, что регионы должны включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни госуслуг. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:57:00+03:00
2025-05-28T20:57:00+03:00
2025-05-28T20:57:00+03:00
общество
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тульская область
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владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен, что регионы должны включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни госуслуг. В рамках совета по развитию физической культуры и спорта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил включить услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов в региональные перечни государственных и муниципальных услуг. "Закон принят. На сегодняшний день ряд регионов это пилотировали (тестировали в плотном режиме - ред.). Предлагается всем субъектам пойти по этому пути", - добавил Миляев. Президент с данной инициативой согласился. "Конечно, так и надо сделать, согласен", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250528/putin-2019660080.html
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общество, россия, тульская область, дмитрий миляев, владимир путин
Общество, Россия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Владимир Путин
Путин согласился включить помощь в реабилитации инвалидов в госуслуги
Путин: регионы должны включить услуги по реабилитации инвалидов в госуслуги