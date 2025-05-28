https://ria.ru/20250528/putin-2019661304.html

Путин согласился включить помощь в реабилитации инвалидов в госуслуги

Путин согласился включить помощь в реабилитации инвалидов в госуслуги - РИА Новости, 28.05.2025

Путин согласился включить помощь в реабилитации инвалидов в госуслуги

Президент России Владимир Путин согласен, что регионы должны включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни госуслуг. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:57:00+03:00

2025-05-28T20:57:00+03:00

2025-05-28T20:57:00+03:00

общество

россия

тульская область

дмитрий миляев

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен, что регионы должны включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни госуслуг. В рамках совета по развитию физической культуры и спорта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил включить услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов в региональные перечни государственных и муниципальных услуг. "Закон принят. На сегодняшний день ряд регионов это пилотировали (тестировали в плотном режиме - ред.). Предлагается всем субъектам пойти по этому пути", - добавил Миляев. Президент с данной инициативой согласился. "Конечно, так и надо сделать, согласен", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250528/putin-2019660080.html

россия

тульская область

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общество, россия, тульская область, дмитрий миляев, владимир путин