https://ria.ru/20250528/putin-2019660475.html
Путин предложил ввести требования к центрам протезирования
Путин предложил ввести требования к центрам протезирования - РИА Новости, 28.05.2025
Путин предложил ввести требования к центрам протезирования
Президент РФ Владимир Путин предложил установить четкие требования к деятельности центров протезно-ортопедической помощи, чтобы защитить граждан от... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:48:00+03:00
2025-05-28T20:48:00+03:00
2025-05-28T20:56:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил установить четкие требования к деятельности центров протезно-ортопедической помощи, чтобы защитить граждан от недобросовестных услуг в этой сфере. "Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом - это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. По словам президента, в первую очередь, нужны требования к квалификации специалистов, в том числе медицинских работников. "Такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг в этой сфере", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250528/putin-2019660080.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил ввести требования к центрам протезирования
Путин предложил ввести четкие требования к деятельности центров протезирования