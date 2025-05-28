https://ria.ru/20250528/putin-2019660475.html

Путин предложил ввести требования к центрам протезирования

Путин предложил ввести требования к центрам протезирования - РИА Новости, 28.05.2025

Путин предложил ввести требования к центрам протезирования

Президент РФ Владимир Путин предложил установить четкие требования к деятельности центров протезно-ортопедической помощи, чтобы защитить граждан от... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:48:00+03:00

2025-05-28T20:48:00+03:00

2025-05-28T20:56:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил установить четкие требования к деятельности центров протезно-ортопедической помощи, чтобы защитить граждан от недобросовестных услуг в этой сфере. "Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультурой и спортом - это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. По словам президента, в первую очередь, нужны требования к квалификации специалистов, в том числе медицинских работников. "Такой подход позволит защитить граждан от недобросовестных услуг в этой сфере", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250528/putin-2019660080.html

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общество, россия, владимир путин