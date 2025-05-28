Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 28.05.2025 (обновлено: 22:22 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019658108.html
Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта
Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта - РИА Новости, 28.05.2025
Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта
Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:26:00+03:00
2025-05-28T22:22:00+03:00
владимир путин
олимпийские игры
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019667206_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_621c5d268f9d3e0156970e0bda67402e.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года."Прошу разработать концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план соответствующих мероприятий", — заявил президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.Другие поручения президентаНа дополнительную поддержку и популяризацию проектов в сфере адаптивного спорта необходимо направлять и внебюджетные средства, в том числе сделать это за счет создаваемого Российского спортивного фонда. Рассчитываю, что свою работу он начнет с июля.О поддержке участников СВО
https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019664026.html
https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019663464.html
https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019664645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019667206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_110c541de12005b39fc9fe40c65ecb50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, олимпийские игры, спорт
Владимир Путин, Олимпийские игры, Спорт

Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года.
"Прошу разработать концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план соответствующих мероприятий", — заявил президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин потребовал навести порядок в сфере спортивной медицины
Вчера, 21:28

Другие поручения президента

  • расширить календарь соревнований в сфере адаптивного спорта и увеличить число массовых мероприятий;
«

На дополнительную поддержку и популяризацию проектов в сфере адаптивного спорта необходимо направлять и внебюджетные средства, в том числе сделать это за счет создаваемого Российского спортивного фонда. Рассчитываю, что свою работу он начнет с июля.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • разработать план по реабилитации людей с инвалидностью;
  • развивать для них социальный транспорт, до 2030 года на это заложено 150 миллиардов рублей;
  • включить услуги по реабилитации людей с инвалидностью в региональные перечни госуслуг;
  • повысить выплаты за победы на соревнованиях паралимпийцам и сурдлимпийцам;
  • усилить поддержку российских производителей протезно-ортопедических изделий;
  • создать единые центры протезирования и установить четкие требования к их работе, чтобы защитить россиян от недобросовестных услуг;
  • завершить инвентаризацию всех спортивных сооружений до конца года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин пообещал обсудить освещение паралимпийских видов спорта по ТВ
Вчера, 21:21

О поддержке участников СВО

  • занятия спортом должны быть доступны для ветеранов спецоперации;
  • получившие инвалидность участники СВО и в будущем будут нуждаться в поддержке, внимание к этому нельзя ослаблять;
  • Путин пообещал расширить полномочия фонда "Защитники Отечества", чтобы помогать военным, получившим инвалидность, заниматься спортом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин попросил Минспорт проанализировать требования для получения разрядов
Вчера, 21:34
 
Владимир ПутинОлимпийские игрыСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала