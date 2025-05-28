Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года.
"Прошу разработать концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план соответствующих мероприятий", — заявил президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Другие поручения президента
- расширить календарь соревнований в сфере адаптивного спорта и увеличить число массовых мероприятий;
«
На дополнительную поддержку и популяризацию проектов в сфере адаптивного спорта необходимо направлять и внебюджетные средства, в том числе сделать это за счет создаваемого Российского спортивного фонда. Рассчитываю, что свою работу он начнет с июля.
- разработать план по реабилитации людей с инвалидностью;
- развивать для них социальный транспорт, до 2030 года на это заложено 150 миллиардов рублей;
- включить услуги по реабилитации людей с инвалидностью в региональные перечни госуслуг;
- повысить выплаты за победы на соревнованиях паралимпийцам и сурдлимпийцам;
- усилить поддержку российских производителей протезно-ортопедических изделий;
- создать единые центры протезирования и установить четкие требования к их работе, чтобы защитить россиян от недобросовестных услуг;
- завершить инвентаризацию всех спортивных сооружений до конца года.
О поддержке участников СВО
- занятия спортом должны быть доступны для ветеранов спецоперации;
- получившие инвалидность участники СВО и в будущем будут нуждаться в поддержке, внимание к этому нельзя ослаблять;
- Путин пообещал расширить полномочия фонда "Защитники Отечества", чтобы помогать военным, получившим инвалидность, заниматься спортом.