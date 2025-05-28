https://ria.ru/20250528/putin-2019658108.html

Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта

Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта - РИА Новости, 28.05.2025

Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта

Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T20:26:00+03:00

2025-05-28T20:26:00+03:00

2025-05-28T22:22:00+03:00

владимир путин

олимпийские игры

спорт

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года."Прошу разработать концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план соответствующих мероприятий", — заявил президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.Другие поручения президентаНа дополнительную поддержку и популяризацию проектов в сфере адаптивного спорта необходимо направлять и внебюджетные средства, в том числе сделать это за счет создаваемого Российского спортивного фонда. Рассчитываю, что свою работу он начнет с июля.О поддержке участников СВО

https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019664026.html

https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019663464.html

https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019664645.html

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

владимир путин, олимпийские игры, спорт